Baltimora, X Factor 2021/ La voce c’è, serve maggiore personalità

Hell Raton convinto nelle qualità di Baltimora e lo vede come possibile finalista di X Factor 2021

Al quinto live di X Factor 2021 Baltimora dovrà affrontare la sfida di Stay brano amato dai ragazzi e cantato da The Kid Laroi insieme a Justin Bieber. Arriverà poi anche il momento del suo inedito Baltimora. Hell Raton è dunque convinto che il suo percorso di crescita possa portarlo fino all’ultimo atto della trasmissione. È l’ultimi a essere rimasti nel suo roster e il giovane giudice ha già sottolineato come per lui abbia buone possibilità di lottare per la vittoria finale. La sua voce incredibile lo eleva rispetto agli altri, ma nonostante probabilmente sia la migliore del talent non è da escludere che a trionfare possano essere altri.

Quello che forse è mancato un po’ a Baltimora è la personalità sul palcoscenico e l’essere riconoscibile anche nel dominio dello stesso e non solo per la voce. Va ribadito che ci troviamo di fronte a un talent show che mette in gioco il successo attraverso la lettura di numerose caratteristiche e dunque anche per quanto riguarda il loro modo di creare un legame empatico col pubblico. Di certo però del talento di Baltimora si sono accorti tutti ed è probabile che avrà la possibilità finita la trasmissione di raggiungere dei risultati molto importanti nella sua carriera. Certo uscire con una vittoria sarebbe un bel biglietto da visita.

Baltimora, Mika un suo grande stimatore…

Baltimora, nella scorsa puntata di X Factor 2021, ha cantato un pezzo storico della musica d’autore italiana, una canzone di Lucio Battisti ‘Un uomo che ti ama’ . Tutto sommato ha raccolto grandi consensi, partendo da Manuel Agnelli che ricorda che in questo brano assieme a Battisti suonava un Ivan Graziani che nessuno potrà mai dimenticare, portando sul palco un volto quasi ‘prog’ di un Battisti che non tutti colgono, quindi in grado di sperimentare e dare la propria personalità anche a brani che spesso vengono cantati con estrema freddezza e stereotipati nelle esecuzioni. Emma si allinea con Manuel confermando che esiste un’impronta Baltimora, una personalità che si evince ogni volta che il ragazzo sale sul palo e interpreta brani anche di difficile esecuzione. Mika ogni volta che Baltimora sale sul palco nota la personalità dell’artista, una persona che al primo ascolto non appare mai come una star in erba, una larva d’arte pronta a evolversi, ma quando sale sul palco Mika trova che Edoardo cambia, si trasforma, un ragazzo che non è star nell’immagine ma sullo stage ‘spaccano’, conquistano, urlando e interpretando in questo caso un Battisti strepitoso, vocalmente ardito e perfetto.

Mika consiglia a Baltimora di lavorare e investire sulla voce e crescere puntata dopo puntata, una sensazione approvata e condivisa anche da Hell Raton che non vede una star salire sul palco di X Factor 2021, ma quando prende in mano il microfono e inizia la propria performance tutto cambia e ognuno può dire ‘wow’. Non male quindi il cammino di questo giovane talento della musica soprattutto cantata in italiano che cresce anche nei consensi e nei favori dei giudici, al punto che anche nella stampa specializzata si parla di un artista che ‘Baltimorizza’ Lucio Battisti, che lo sa fare suo nel profondo e portare sul palco la sua personalità in affinità con lo spirito più progressive e sperimentale di un cantautore difficile da replicare senza scadere nel banale e nel già sentito. Questo è il potere di Baltimora, la strada è spianata sino alla fine.



