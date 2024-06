Banzai, Rete 4/ Trama e cast della commedia con Paolo Villaggio, oggi 2 giugno 2024

Il cast di Banzai, film diretto da Carlo Vanzina

Domenica 2 giugno, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 14,05, il film comico del 1997 dal titolo Banzai.

La pellicola è diretta dal celebre regista Carlo Vanzina, firma di numerose commedie cult degli anni ’80 e ’90, come Eccezzziunale… veramente (1982), Sapore di mare (1983) e Vacanze di Natale (1983).

Le musiche sono invece composte dal musicista e produttore discografico Federico De Robertis, che ha collaborato in numerosi progetti di Vanzina, tra cui S.P.Q.R. – 2000 e ½ anni fa, Selvaggi e Eccezzziunale veramente – Capitolo secondo… me.

Il protagonista del film Banzai è interpretato da uno degli attori e comici più importanti della storia dello spettacolo italiano, Paolo Villaggio, diventato famoso grazie al personaggio del mitico ragionier Ugo Fantozzi a partire dagli anni ’70.

Nel cast anche l’attore Antonio Ballerio, che aveva già lavorato con Vanzina nel film Via Montenapoleone (1986), e l’attrice e stuntwoman Francesca Romana Coluzzi, diventata famosa grazie al ruolo di Asmara in Serafino di Pietro Germi (1967).

La trama del film Banzai: la rocambolesca avventura in Asia di un assicuratore

Banzai racconta la storia di un importante assicuratore, Sergio Colombo, che dopo avere divorziato da sua moglie Paola conosce per caso un’avvenente e prosperosa ragazza, Ilaria, con cui trascorre alcune piacevoli serate.

Un giorno Sergio viene scelto dalla sua compagnia per concludere un importante contratto assicurativo dal valore di 10 milioni di dollari, così parte per la Costa Azzurra in compagnia della sua nuova fiamma.

Per errore, però, il protagonista scambia il suo biglietto con quello di un altro viaggiatore, e si ritrova a Bangkok.

Preoccupato, cerca di mentire al suo superiore per non svelare lo sbaglio, ma nel frattempo viene derubato da un altro italiano, Pasquale, durante il massaggio di una massaggiatrice sovrappeso e super forzuta.

Iniziano così per il protagonista una serie di disavventure, tra gioco d’azzardo e narcotrafficanti, ma fortunatamente riesce ad arrivare a Tokyo, in attesa del volo per il Canada.

I problemi non sono però finiti, infatti mentre viene inseguito da due banditi, Colombo si trova coinvolto in un attacco terroristico e per puro caso salva la vita del presidente della Japan Insurance, che per sdebitarsi gli offre un contratto da 20 milioni di dollari.

Colombo fa di tutto pe proteggere il prezioso assegno, ma finisce nuovamente inseguito dai narcotrafficanti.

Nel frattempo in Italia sono tutti molto preoccupati di non avere avuto sue notizie all’arrivo del volo, così decidono di mettersi in contatto con lui, per scoprire finalmente che l’uomo si trova ancora in Thailandia.

