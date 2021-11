Barbara Berlusconi ha partorito: nato Ettore Quinto/Terzo figlio da Lorenzo Guerrieri

Grande gioia in famiglia Berlusconi. Barbara, la primogenita di Veronica Lario e Silvio Berlusconi, ha partorito il quinto figlio maschio nonchè quattordicesimo nipote del leader di Forza Italia. Barbara Berlusconi ha partorito in una clinica svizzera, come fa sapere Il Messaggero. Dai canali social della neomamma e del compagno Lorenzo Guerrieri, per il momento, tutto tace. Per Barbara Berlusconi è il terzo figlio nato dalla relazione con Lorenzo Guerrieri. Al piccolo è stato dato il nome di Ettore Quinto.

La figlia di Veronica Lario e Silvio Berlusconi è mamma anche di Alessandro (nato il 30 ottobre 2007) ed Edoardo (nato il 13 luglio 2009), nati dalla sua relazione con Giorgio Valaguzza; Leone (nato il 14 novembre 2016), Francesco Amos (nato il 28 febbraio 2018) nati dall’amore con Lorenzo Guerrieri a cui, oggi, si è aggiunto il piccolo Ettore Quinto.

Barbara Berlusconi e Lorenzo Guerrieri, terzo figlio insieme

L’annuncio della quinta gravidanza era arrivato direttamente dal profilo Instagram di Barbara Berlusconi che, su Instagram, sotto una foto di famiglia, aveva scritto: “La famiglia si allarga… Speriamo che questa volta sia femmina oppure mi toccherà chiamarlo Quinto”, aveva scherzato la figlia di Veronica Lario che, effettivamente, ha dato come secondo nome al proprio bambino proprio Quinto.

Ettore Quinto arriva dopo il primo figlio di Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli che, lo scorso luglio, sono diventati genitori di Emanuele Silvio. Con il quinto figlio di Barbara Berlusconi, dunque, la famiglia si allarga ancora.

