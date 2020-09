Barbara Bouchet e Stefano Oradei/ “Il tampone per il Covid e quella notizia” (Ballando con le Stelle)

Barbara Bouchet e Stefano Oradei dovranno fare di tutto per riuscire ad allontanare i rivali che incontreranno a Ballando con le Stelle 2020. Nelle ultime settimane, il talent è stato preso di mira per via del tampone positivo di Samuel Peron e anche la coppia, come le altre, si è sottoposta ai dovuti controlli. L’attrice ha rivelato subito il risultato, dopo aver trascorso diverse ore in totale agitazione e una notte insonne. “Appena ho aperto il telefono eccola qua la notizia stupenda”, ha scritto su Instagram, “tutti tutti tutti negativi. Adesso sì che posso sorridere e prendermi un bel caffè e un bel cornetto e gioire. Sono proprio piena di gioia, felice, felice”. Alcuni giorni fa abbiamo potuto vedere la Bouchet in una piccola clip che ha pubblicato sul suo profilo. Al suo fianco Oradei, che da perfetto maestro la istruisce su tutto, anche sulla sala da ballo che avrebbero usato di lì a poco. “Quanta gente entra l dentro?”, chiede preoccupata l’attrice, “io continuo a parlare così perdo tempo”, aggiunge sorridendo. Stefano però non si lascia trarre in inganno e con il suo solito sorriso, riesce alla fine a farla andare in pista, pronta per fare gli allenamenti.

Barbara Bouchet e Stefano Oradei, un viaggio nei ricordi

77 anni e tanta voglia di mettersi in gioco: Barbara Bouchet farà coppia con Stefano Oradei a Ballando con le Stelle 2020. Come se la caveranno? Per adesso possiamo solo dare per certo che l’attrice ha approfittato degli ultimi giorni per immergersi un po’ nei ricordi. I suoi ultimi post su Instagram sono uno sguardo nel passato: “Dal mio album personale dei ricordi: due immagini durante un viaggio in Perù con la grande attrice americana Gene Tierney“. Clicca qui per guardare il post di Barbara Bouchet. Poi l’artista ha deciso di fare anche un augurio speciale ad un suo caro amico e collega, l’attore Henry Silvia, che pochi giorni fa ha spento 92 candeline. Per fortuna ci pensa Stefano Oradei a rivelarci qualcosa di più su ciò che accade durante le prove. “Ragazzi… Barbara in azione… una breve anteprima/presentazione di questa sera a Techetechete“. I fan non rimarranno delusi: la Bouchet dimostra di avere una grazia e un ritmo senza pari. E poi quel grande entusiasmo che le permette di sfoggiare spesso il sorriso, fino a lanciarsi in un urletto felice una volta ricevuta l’approvazione del ballerino professionista.

