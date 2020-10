Barbara Cola è Adele/ Canterà Hello stasera a Tale e Quale Show 2020?

Barbara Cola dopo Tina Turner imiterà Adele a Tale e Quale Show. La canzone più gettonata potrebbe essere Hello, che si distingue non solo per la complessa struttura musicale, ma anche per la sublime vocalità da portare sul palco e per un testo struggente e toccante. Si tratta, indubbiamente, di un’altra ardua prova che metterà in risalto le capacità vocali e canore della Cola. Sarà in grado di ammaliare il pubblico così com’è avvenuto nella seconda puntata con l’interpretazione della Turner?

Barbara Cola, nota al pubblico come cantate e come rinomata attrice teatrale, è una delle concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale Show. Indubbiamente, le sue doti vocali, la rendono avvantaggiata rispetto agli altri concorrenti. Infatti, la Cola ha maturato esperienza come vocalist in studio per la Gloria Gaynor e per Jean Rich. In realtà, la vera notorietà giunge con la recente partecipazione, nel 2016, alla trasmissione Ora o Mai Più, la trasmissione musicale di RaiUno, che le permette di giungere anche la pubblico del piccolo schermo.

Barbara Cola è Adele, così una settimana fa

Barbara Cola torna interpretando Adele dopo la vittoria della seconda puntata di Tale e Quale Show. Se durante la prima puntata la Cola era stata chiamata ad interpretare Iva Zanicchi, in occasione della sua performance alla seconda puntata del seguitissimo talent show condotto da Carlo Conti, Barbara Cola ha interpretato Tina Turner, aggiudicandosi la vittoria. Indubbiamente, il sentore che la Cola potesse aggiudicarsi il podio della seconda puntata di Tale e Quale Show era nell’aria fin dalla conclusione dell’esibizione: una performance a dir poco eccellente, nonostante l’artista da imitare fosse davvero un’irraggiungibile icona della musica. La Cola si è presentata al pubblico con un saluto in inglese che ha indubbiamente fatto sorridere Conti e che ha dato il La per una prova davvero esilarante ed indimenticabile. Sul palco è stato interpretato il brano Proud Mary, a differenza delle aspettative che prevedevano l’interpretazione del successo indiscusso della Turner: The Best.

Al termine dell’esibizione, la Cola è stata premiata per la sua capacità canora e interpretativa, oltre che per l’essere stata in grado di calarsi perfettamente nei panni di una stella indiscussa del panorama musicale internazionale. Ha ricevuto una standing ovation davvero meritatissima che, fin da subito, hanno fatto percepire la concreta possibilità di vederla vittoriosa nella seconda puntata del talent show. La trasformazione dell’artista in Tina Turner è stata davvero impareggiabile. Infatti, nonostante questa fosse considerata come una delle prove più difficili della serata, Barbara Cola se l’è cavata davvero molto bene, trasformandosi in una perfetta Regina del Rock, aggiudicandosi la vittoria con settantacinque punti, ben quindici punti in meno rispetto alla seconda classificata Giulia Sol che, per l’occasione, ha interpretato Whitney Houston.

Video, così la settimana scorsa





