Barbara Cola è Tina Turner/ Video, conquisterà la giuria? (Tale e Quale Show)

Barbara Cola è prontissima per la seconda puntata di Tale e Quale Show 2020, il varietà di successo condotto da Carlo Conti il venerdì in prima serata su Raiuno. Dopo la puntata del debutto, la gara entra nel vivo con la seconda attesissima puntata che vedrà la cantante e attrice italiana confrontarsi con un mito della musica mondiale: Tina Turner. Proprio così, la Cola diventerà per una notte la “regina del rock” Tina Turner, icona della musica mondiale che con le sue canzoni ha conquistato le classifiche internazionali. Non è ancora stato comunicato il titolo della canzone con cui la Cola dovrà confrontarsi, ma tra le papabili come non citare “The best”, hit portata al successo proprio dalla voce graffiante della “pantera” Tina Turner. Un’altra prova importante per l’interprete di “In amore” che la scorsa settimana si è dovuta calare nei panni di Iva Zanicchi riscuotendo un buon successo considerando che si è classificata al sesto posto della classifica finale.

Barbara Cola, l’imitazione di Iva Zanicchi

La prima puntata di Tale e Quale Show 2020 ha visto Barbara Cola imitare la grandissima Iva Zanicchi. La cantante ed attrice italiane si è confrontata con una delle voci più belle ed importanti della musica italiana; un confronto non facile, visto che la Zanicchi chiamata anche l’Aquila di Ligonchio non è una cantante facile da imitare. Per l’occasione la Cola ha dovuto interpretare il successo “Come ti vorrei”, ma la sua performance è stata particolarmente lodata dalla giuria. A cominciare da Giorgio Panariello che però ha puntualizzato: “voce più chiara rispetto a quella di Iva che è sicuramente più black”. Vincenzo Salemme, invece, ha sottolineato: “Iva ha una specie di condominio in gola”, mentre Loretta Goggi entra nello specifico: “vorrei fare una piccola digressione perché Barbara mi ha stupito facendo “Brava” di Mina che io nel 1976 avevo fatto un tono sotto. Questo dimostra che hai una voce in grado di fare quello che vuole. Cero è una tonalità pulita rispetto a quella molto graffiante di Iva ma il risultato è sicuramente soddisfacente”. Sul finale la Cola ha ricevuto 33 voti posizionandosi al sesto posto della classifica finale.

Ecco il video di Barbara Cola nei panni di Iva Zanicchi in "Come ti vorrei"





