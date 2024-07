Chi è Barbara De Rossi: tutto sulla vita privata e la carriera

Barbara De Rossi è una delle attrici più amate dal pubblico e più apprezzate dagli addetti ai lavori. Classe 1960, dopo la partecipazione al concorso di bellezza Miss Teenager e risulta vincitrice dove viene notata da regista Alberto Lattuada dando così il via alla sua carriera da attrice debuttando nel film Così come sei del 1978 ma è nel 1982 quando la De Rossi conquista la popolarità recitando nello sceneggiato televisivo Storia d’amore e d’amicizia. Sono tantissimi, così, i film e le fiction in cui Barbara De Rossi ha recitato conquistando tutti per il suo innato talento.

Tra i titoli più importanti spiccano La piovra, Mamma Ebe, Caramelle da uno sconosciuto e Nosferatu a Venezia.e Un ciclone in famiglia. Nel corso della sua carriera, inoltre, la De Rossi ha accettato anche la corte della televisione conducendo Amore criminale, il programma di Raitre che racconta storie di violenza contro la donna di cui è stata vittima lei stessa e partecipando come concorrente a Ballando con le stelle.

Malattia Barbara De Rossi: la depressione

Barbara De Rossi, nel corso della propria vita, ha collezionato tantissimi successi, ma ha anche dovuto affrontare momenti delicati come quello della depressione. A raccontarlo è stata la stessa De Rossi nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Storie Italiane in una puntata trasmessa nel 2022 ammettendo di aver dovuto affrontare i propri fantasmi.

“Mi sono trovata a vivere il vuoto – ha confessato ad Eleonora Daniele – improvvisamente ho iniziato a perdere interesse in qualsiasi cosa, avevo la bambina piccola e non riuscivo più a reagire in maniera corretta. Non avevo più reazioni normali, succedeva una qualsiasi cosa e io avevo peso qualsiasi interesse, vivevo immersa in questa bolla”. Un momento difficile arrivato dopo “una gravidanza molto difficile e di un distacco sentimentale da una persona di famiglia per me molto importante, di una lite che ci ha separato per sempre”.