Barbara De Rossi glissa sul ritorno in tv: “Voglio stare tranquilla”/ “Nozze con Simone Fratini? No”

Barbara De Rossi torna in tv alla guida di un programma? Lei glissa: “Voglio stare tranquilla”

Lontana dalla tv da tempo, Barbara De Rossi è stata ospite della puntata di oggi de La volta buona, giovedì 30 novembre. La conduttrice e attrice romana ha concesso una lunga intervista a Caterina Balivo dove ha ripercorso la sua carriera. Diventata celebre a soli 18 per il ruolo della giovane marchesa eroinomane Titti Pecci Scialoia ne La Piovra, nel corso degli anni è diventata non solo un’attrice affermata con ruoli in fiction e film per cinema ma anche una conduttrice. Per anni, fino al 2016, è stata alla conduzione di Amore Criminale. Negli ultimi anni, però, è stata assente dalla tv ed alla domanda di Caterina Balivo su quando la rivedremo alla guida di un nuovo programma Barbara De Rossi ha glissato: “Adesso voglio stare tranquilla.”

Barbara De Rossi vittima di violenza: "Subìto umiliazioni e botte"/ "Mi sentivo di non valere"

Barbara De Rossi negli ultimi anni ha partecipato anche a molti talent show. Prima come concorrente a Ballando con le stelle in coppia con Simone Pasquale e poi imitatrice a Tale e Quale Show. E proprio sull’esperienza nello show di Milly Carlucci a La volta buona, dove poco prima aveva confessato di essere stata vittima di violenza, ha ammesso: “Ho fatto Noemi ed ero terribile. No forse l’ho fatta bene perché mi ha mandato dei messaggi anche Patty mi ha mandato il messaggio. Mi hanno mandato messaggi di complimenti mi sono divertita come una pazza. Io sono una che si diverte”

Barbara De Santi e Marco, passione a Uomini e Donne/ Lei seduce interpretando Ghost, poi il bacio e...

La volta buona, Barbara De Rossi: “Matrimonio con Simone Fratini? No”

Spazio ha avuto durante la chiacchierata con Caterina Balivo anche la vita privata di Barbara De Rossi. L’attrice dopo aver subito violenze e maltrattamenti attualmente è fidanzata con Simone Fratini: “È un uomo arrivato in anni che non volevo e non ci pensavo più… Io ero un po’ stanca e avevo tirato una linea e invece è arrivato Simone. L’ho conosciuto per caso, ci incontriamo ci guardiamo ci cerchiamo e passiamo mesi a parlare ore e ore al telefono tutta la notte. Il nostro amore dura da quasi dieci anni, viviamo insieme.” Tuttavia, Barbara De Rossi ha smentito il matrimonio con Simone Fratini: “Nozze? No, stiamo bene così”

Barbara De Rossi "Nozze a 60 anni con Simone Fratini? Ora no"/ "Mai stata femminista"

Barbara De Rossi ha concluso l’intervista dichiarandosi serena e appagata in questo momento della sua vita. Ha un compagno, Simone Fratini, che ama e che la ama per amore del quale si è trasferita in Toscana, ed una figlia, Martina, che è molto protettiva nei suoi confronti e che va d’accordo con il suo compagno.











© RIPRODUZIONE RISERVATA