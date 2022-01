Barbara De Rossi: “Ho il Covid, sono ancora in pericolo”/ “Non vaccinata perché…”

Barbara De Rossi ha il Covid e sta vivendo l’infezione con particolare sofferenza. A raccontarlo è stata la stessa attrice nel corso della trasmissione di Rai Uno “Storie Italiane”, condotta da Eleonora Daniele. Attualmente si trova in isolamento presso la propria abitazione e deve attendere ovviamente di negativizzarsi per potere riguadagnare la propria, regolare quotidianità: “Sono stata attaccata alla macchinetta per vedere se i miei polmoni reggevano – ha comunicato De Rossi –. Ho una polmonite interstiziale bilaterale”.

Come è avvenuto il contagio da Coronavirus? “Io ho fatto una vita monacale e adesso sto aspettando di scalare il cortisone per potermi fare il tampone molecolare e quindi sono ancora in pericolo. Sto faticosamente recuperando dalla malattia. La sanità toscana, però, questo tengo a sottolinearlo, si sta comportando veramente molto bene. I sanitari sono stati molto celeri, molto presenti, nonostante la gran mole di lavoro da smaltire”.

BARBARA DE ROSSI NON VACCINATA: “ALLERGIE PESANTI”

Nel prosieguo del collegamento con “Storie Italiane”, Barbara De Rossi ha aggiunto ulteriori dettagli circa la sua infezione da Covid. L’attrice ha rivelato di non essersi potuta vaccinare per alcuni aspetti connessi alla sua salute: “Ho vissuto questa esperienza in maniera pesante. Da alcuni mesi sto conducendo una serie di accertamenti per le allergie pesanti che ho, ma voglio dire che sono assolutamente favorevole al vaccino. Sono stata presa in contropiede dal Covid. Il primo tampone molecolare l’ho fatto il 28 dicembre, perché mi è arrivata una febbre violentissima. Ora sto appunto aspettando di scalare il cortisone per vedere come si è evoluta la situazione”.

La malattia è stata ed è ancora “un’esperienza molto forte, che mi ha scosso tantissimo. Vorrei poter dire agli indecisi per paura e non per motivazioni ideologiche che la vaccinazione è giusta. Parlo a coloro che non hanno pregiudizi a priori sui vaccini, ma che magari non si sono ancora sottoposti all’inoculazione perché hanno soltanto timore”.



