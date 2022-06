Barbara De Rossi: “Virna Lisi mi diede ceffoni spaventosi”/ “Mi staccò l’orecchino…”

Barbara De Rossi è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Estate in Diretta”, trasmissione di Rai Uno condotta da Roberta Capua e Gianluca Semprini e andata in onda nel pomeriggio di mercoledì 15 giugno 2022. L’attrice ha innanzitutto ricordato un episodio avvenuto sul set e che riguarda la compianta Virna Lisi, che in quella cena doveva prendere Barbara De Rossi a ceffoni. Quest’ultima ha raccontato che “in generale, quando si girano degli schiaffi, solitamente non si danno sempre per davvero. Si cerca con l’inquadratura di fregare un attimino lo spettatore, ma Virna voleva darli sul serio, altrimenti non si sentiva a proprio agio. Abbiamo ripetuto tantissime volte la scena, mi saltava addirittura l’orecchino. Virna mi dava dei ceffoni spaventosi, tanto che mi misero il ghiaccio”.

In passato, Barbara De Rossi ha gareggiato a “Ballando con le Stelle”, classificandosi terza con Simone Di Pasquale: “Per sei ore in finale ho ballato con una costola fratturata – ha affermato –. Io sono così, quando devo portare a termine una cosa devono spararmi per fermarmi. Con Simone Di Pasquale c’era una bella intesa. Fu un’esperienza faticosa, entusiasmante ed esaltante, che mi ha cambiato, perché ha avuto il pregio di liberare il mio corpo. A Ballando ti fanno riscoprire la femminilità e la possibilità di muovere il corpo in una certa maniera, diversa da quella a cui si è abituati”.

BARBARA DE ROSSI: “IL MIO FIDANZATO SIMONE FRATINI È UN UOMO IN GAMBA”

Nel prosieguo di “Estate in Diretta”, Barbara De Rossi ha sottolineato che “con il mio corpo mi sento bene. Ci sono periodi in cui mi sento più in forma, altri in cui si ingrassa un po’, ma non sono alla ricerca spasmodica del corpo perfetto. Inoltre, dirò che, andando avanti con l’età, avere qualche chiletto in più aiuta a difendersi meglio dalle rughe“.

L’amore va a gonfie vele: “Io e Simone Fratini stiamo assieme da diversi anni, è un uomo molto in gamba. Il nostro è un amore immenso, grandissimo. A mia figlia Martina ho cercato di trasmettere tante cose, ma è ovvio che i giovani hanno bisogno di prendere il treno dell’adolescenza. In lei ho provato a instillare tanti valori, che sono gli stessi che ho ricevuto io da mia madre. Credo che parlare ai ragazzi negli anni della formazione sia fondamentale”.

