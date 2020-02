Barbara De Santi contro Gemma Galgani/ Uomini e Donne: “non sto qua a strisciare”

Barbara De Santi contro tutti. La nuova puntata del trono over di Uomini e Donne vedrà la dama al centro di una vera e propria bufera. Per cercare di difendersi dalle frecciatine di Gianni Sperti, la dama farà una battuta sul matrimonio di Sperti con Paola Barale scatenando non solo la pronta reazione dell’opinionista, ma anche di Gemma Galgani che esorterà Barbara De Santi a valutare meglio le persone che considera amiche se delle cose dette in privato vengono poi spiattellate ovunque diventando di dominio pubblico. Il consiglio della dama di Torino non piacerà a Barbara De Santi che, non solo replicherà alla rivale, ma le lancerà una frecciatina pungente che Gemma non ignorerà dando vita ad un infuocato botta e risposta che renderà ancora più movimentata la puntata.

BARBARA DE SANTI CONTRO GEMMA GALGANI: “NON STRISCIO COME TE PER UN PO’ DI POPOLARITA'”

Scintille nel parterre del trono over di Uomini e Donne tra Barbara De Santi e Gemma Galgani che difenderà Gianni Sperti puntando il dito contro la collega. “Nel tuo profilo privato ci sono delle persone che, evidentemente, non ti sono così vicine, amiche perchè poi fanno sapere le tue notizie ad altri”, dirà la Galgani. “Non mi chiamo Gemma che sta qua a strisciare e subisce tutto pur di avere un attimo di popolarità”, replicherà Barbara dando il via alla successiva reazione della Galgani che non resterà in silenzio di fronte all’insinuazione della De Santi. Tra le due, così, voleranno parole forti con il resto del parterre che si schiererà dalla parte della Galgani.

