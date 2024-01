BARBARA DE SANTI E ORFEO, UOMINI E DONNE/ Lui dà l’esclusiva, Tina approva e con Gemma è lite

Barbara De Santi e l’esclusiva di Orfeo

Barbara De Santi non nasconde di essere entusiasta per la conoscenza con Orfeo. “Lui vive con due figli di 19 e 15 anni e fa quello che dovrebbe fare un 50enne. A 70 anni è vivo“, spiega Barbara al centro dello studio che, però, aggiunge di non aver provato attrazione. Anche Orfeo conferma di essere stato bene e di non aver provato attrazione ma desideroso di conoscerla meglio decide di concederle l’esclusiva.

“Visto che hai concesso l’esclusiva a Barbara, non esce con nessuna altra donna?”, chiede Gemma Galgani che spiega di essere infastidita dall’atteggiamento del cavaliere che ha continuato a farle delle telefonate. “Ti ho chiamato perché mi piace parlare con te”, spiega Orfeo. “Nella puntata di ieri, mi sembra che Orfeo sia stato chiaro quando pur avendo di fronte Gemma e Gabriella continuava a parlare di Barbara” interviene Maria De Filippi che poi svela di aver raccolto un parere positivo di Tina su Orfeo. Barbara, tuttavia, decide di non concedergli l’esclusiva (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Barbara De Santi e la conoscenza con Orfeo a Uomini e Donne

Dopo una lunga assenza, Barbara De Santi è tornata ufficialmente nel parterre del trono over di Uomini e Donne all’inizio della stagione attualmente in onda. Sempre bellissima e in splendida forma, la dama è già uscita con diversi cavalieri come Alessio con cui, però, non è arrivato il lieto fine. Alessio, infatti, ha scelto di frequentare in esclusiva Claudia con cui, poi, la storia si è chiusa. Barbara, però, non ha perso le speranza accettando anche il corteggiamento di Federico, un cavaliere sardo giunto in trasmissione esclusivamente per lei.

Nonostante i dubbi iniziali per la barba lunga di Federico, Barbara è uscita con lui trovandosi anche bene. Tuttavia, la conoscenza tra i due si è conclusa. Nella scorsa puntata di Uomini e Donne, però, Orfeo, un cavaliere del trono over, ha espresso interesse nei suoi confronti spiazzandola totalmente.

Barbara De Santi e il primo appuntamento con Orfeo

Durante un confronto al centro dello studio con Gabriella, Orfeo ha espresso il desiderio di conoscere altre dame tra cui proprio Barbara De Santi. La dama, pur ringraziando Orfeo, esprime qualche dubbio per la differenza di età perché Orfeo ha 70 anni. Tuttavia, Barbara ha deciso di mettere da parte i propri dubbi e concedere una possibilità ad Orfeo.

Nella puntata di Uomini e Donne del 29 gennaio, Barbara ed Orfeo si confrontano al centro dello studio e la dama ammette di essere stata davvero bene in compagnia del cavaliere.











