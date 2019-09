Barbara De Santi e Tina Cipollari vs Gemma Galgani/ “Passa da un letto all’altro…”

Barbara De Santi e Tina Cipollari si scagliano contro Gemma Galgani nella puntata odierna del trono over che apre la nuova settimana di Uomini e Donne. Dopo aver sfilato nei panni di Marilyn Monroe scatenando la reazione furiosa della biona opinionista che trovato fuori luogo la scelta della dama, la De Santi tornerà sull’argomento lasciandosi andare ad un commento sulla Galgani che scatenerà il caos. Con Gemma al centro dello studio per raccontare la sua settimana, Barbara De Santi, seduta nel parterre, coglierà al volo l’occasione per lanciare alla collega una frecciatina. “E’ vero che Marilyn è stata una donna intelligente, ma era anche una donna che andava da un letto all’altro Gemma eh, quindi hai voluto far vedere anche quella parte di te?”, chiede la De Santi.

BARBARA DE SANTI E TINA CIPOLLARI CONTRO GEMMA GALGANI: “SEI UNA DONNETTA”

Non solo Barbara De Santi. Anche Tina Cipollari si scaglierà contro Gemma Galgani nella puntata odierna del trono over. La bionda opinionista di Uomini e Donne continua a non accettare l’atteggiamento della dama che considera poco adatto alla sua etò. Tra Gemma e Tina, così, andrà in scena un altro, durissimo confronto che spingerà Maria De Filippi ad alzarsi dal suo solito posto per mettersi tra le due donne ed evitare lo scontro fisico. “Tu sai cosa sei? Una donnetta, proprio di due spicci”, sbotta Tina Cipollari con Gemma che replica a sua volta all’opinionista. Le due, poi, entrano in contatto costringendo la padrona di casa ad intervenire per evitare il peggio. Ancora una volta, dunque, per la Galgani sarà una puntata ricca di emozioni e di duri confronti.

