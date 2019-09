Uomini e Donne/ Ida Platano volta pagina: Armando pazzo di lei? (trono over)

Armando Incarnato, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne, rimane – ad oggi – uno dei protagonisti più ambiti del parterre. “Dopo aver riflettuto per un po’ sul mio futuro – ha rivelato al settimanale ufficiale del dating show – ho deciso di tornare nel programma e di rimettere piede nel parterre di Uomini e Donne e di darmi la possibilità di conoscere una donna che possa essere quella giusta; ovviamente su invito della redazione, a cui sono grato per questa opportunità e anche perché ha creduto nuovamente in me. Nella scorsa edizione del programma ho creduto in quello che ho fatto e in una relazione che, come tutti sapete, è finita male”. La nuova stagione del trono senior è iniziata da poche settimane ma il 38enne campano ha anche rivelato di avere trovato una donna particolarmente interessante (anche se non rivela il suo nome). La dama in questione è Ida Platano, ex fidanzata di Riccardo Guarnieri, da sempre suo rivale. Armando e Ida, dopo essere usciti insieme la scorsa settimana, si sono anche baciati.

Uomini e Donne, trono over: ecco la donna ideale di Armando Incarnato

Anche se la nuova stagione di Uomini e Donne è iniziata da poche settimane, il bel 38enne campano confessa di aver già trovato una donna particolarmente interessante e anche se si riserva di non fare il nome, la donna in questione è Ida Platano con la quale si è baciato la scorsa settimana dopo aver trascorso la serata insieme. “Sono orientato sempre verso donne oggettivamente bellissime – ha ammesso il cavaliere del trono over – non nego quindi che la bellezza sia importante, dagli occhi al corpo, anche se non do la priorità a quello”. Armando svela di apprezzare le donne che non hanno paura di mostrare le proprie naturali fragilità. “Per me una donna deve essere e rimanere sempre composta e fine, per questo motivo quando mi ritrovo di fronte delle dame che si comportano come i peggiori degli uomini non le considero più donne, e quindi a volte mi scaldo e rispondo a tono. Una donna può essere bellissima, ma se poi dimostra di essere poco femminile, io nemmeno la guardo. Se un giorno dovessi trovare una donna che resta femminile anche durante le discussioni più accese, me la sposo. So che ne esistono: la madre di mia mia figlia è così donna in tutto e per tutto”.

