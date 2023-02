Barbara De Santi, ex dama Uomini e Donne, attacca Armando Incarnato/ “Non è vero”

Barbara De Santi contro Armando Incarnato: la polemica social

Nella puntata di ieri a Uomini e Donne, Armando Incarnato è stato protagonista di diversi attacchi dell’opinionista Gianni Sperti. Il volto storico del dating show ha alluso al fatto che il cavaliere non sia in trasmissione per trovare l’amore, ma solo per accrescere la sua notorietà televisiva.

Armando Incarnato ha prontamente replicato di non aver ancora trovato la donna adatta a lui e di non nutrire interesse per le donne più grandi di lui. A questo proposito è intervenuta sui social Barbara De Santi, ex dama di Uomini e Donne, rimasta affezionata al format che continua a seguire da casa. Proprio lei sui social ha precisato: “Ma non è vero! Tre anni fa voleva uscire con me e anche io ho una decina di anni più di lui!“. L’ex protagonista del parterre femminile ha, di fatto, smentito le dichiarazioni del cavaliere napoletano; lui replicherà in puntata?

Armando Incarnato lite con Gianni Sperti: “Non faccio l’opinionista”

Nello studio di Uomini e Donne c’è stata molta tensione tra Armando Incarnato e Gianni Sperti. I due sono stati protagonisti di un duro scontro, che ha tenuto banco durante la puntata. Tutto è iniziato dall’annuncio di Alessandro e Pamela di continuare la loro relazione fuori dal programma, con tanto di anello.

Gianni Sperti ha colto la palla al balzo per criticare il percorso di Armando Incarnato nel dating show che, secondo l’opinionista, non starebbe cercando l’amore, ma solo la notorietà. A questo punto, il cavaliere napoletano si giustifica dicendo di non aver trovato nessuna donna che gli interessi. Ancora una volta, Sperti non gli crede e lo accusa di venire in trasmissione per fare l’opinionista. Il protagonista del parterre maschile si infuria ancora di più e replica: “Io non faccio l’opinionista perchè non prendo uno stipendio come te”.

