Barbara De Santi, frecciatina ad Aurora tropea a Uomini e Donne?/ “Sembra più vecchia di me…”

Barbara De Santi e l’esterna con Alessio a Uomini e Donne

Dopo essere stata assente per tanto tempo, Barbara De Santi ha deciso di rimettersi in gioco tornando nuovamente nel parterre del trono over di Uomini e Donne. Nella puntata del dating show di canale 5 del 25 settembre, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Alessio che sta conoscendo Claudia, una dama di 40 anni, ma ha accettato di uscire anche con Barbara. A prendere l’iniziativa è stata la dama che ha chiesto ad Alessio di fare un aperitivo insieme. Al centro dello studio, Barbara spiega di aver affrontato subito il problema della differenza d’età perché essendo più grande, consapevole del desiderio di Alessio di avere una famiglia. Alessio, al centro dello studio, spiega che, dopo aver vissuto un’estate vivendo giorno per giorno, ha deciso di non precludersi nulla conoscendo anche Barbara.

Il cavaliere spiega così di aver trascorso una piacevole serata con Barbara e di voler, per il momento, andare avanti. Tra Barbara e Alessio, però, interviene Claudia le cui parole scatenano la reazione della De Santi.

Il commento di Barbara De Santi sull’età di Aurora Tropea

Claudia, dopo aver visto l’esterna di Alessio e Barbara De Santi, conoscendo il desiderio del cavaliere di avere figli, chiede come mai abbia accettato di uscire con Barbara nonostante la differenza d’età. Secondo Claudia, Barbara, per Alessio, può essere solo un’amica non considerandola la persona giusta per lui. “Pensi che Barbara non sia adatta ad Alessio per l’età? Con Aurora con cui condivide la conoscenza con un altro uomo, però, non ti sei posta il problema”, commenta Gianni Sperti.

“Non è una questione d’età. Credo che lei non sia la persona giusta per lui”, spiega Claudia e servendo a Barbara l’occasione per fare una battuta. “Non è colpa mia se ho 54 anni, un tempo avevo un’età diversa e poi Aurora sembra più vecchia di me…”.

