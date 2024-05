Barbara De Santi pubblica la seconda edizione del suo libro/ Nuove rivelazioni per la Dama di Uomini e donne

Barbara De Santi pubblica la seconda edizione del suo libro: nuove rivelazioni

Oltre ad essere una delle protagoniste del Trono Over di Uomini e donne, da qualche anno Barbara De Santi si è anche cimentata nella scrittura, passione coltivata lontano dagli impegni e dalle telecamere del dating show. La celebre dama ha infatti debuttato come scrittrice nel 2020 pubblicando il suo primo libro, Fare l’amore come una escort, in cui si racconta senza filtri parlando non solo della sua storia privata, ma anche delle frequentazioni avute e della sua visione del rapporto delle donne con se stesse e con gli uomini.

Ma proprio in questi giorni Barbara De Santi ha annunciato un’importante novità: la pubblicazione della seconda edizione del libro dove, al progetto originale, viene aggiunto un capitolo inedito ricco di nuove rivelazioni e verità. Il volume è stato dato alle stampe nella giornata di ieri, lunedì 20 maggio 2024, e anche in questo caso la Dama del piccolo schermo si è raccontata senza veli, affrontando il tema dei rapporti tra uomo e donna e della ricerca dell’amore vero.

Barbara De Santi, scrittrice e protagonista a Uomini e donne

La seconda edizione di Fare l’amore come una escort offre un ulteriore punto di vista sull’amore e sulla relazione tra uomo e donna al giorno d’oggi. Ed è anche un flusso di riflessioni personali, intime e legate alla vita privata di Barbara De Santi, che mai come in questo libro si è raccontata così a fondo. Il suo ritorno in libreria, inoltre, arriva nel periodo in cui sta per volgere al termine un’altra intensa edizione del dating show di Canale 5.

Anche quest’anno la celebre Dama si è rivelata grande protagonista, entrando nel cuore del pubblico per la sua schiettezza e trasparenza. In particolare, Barbara De Santi in questi mesi a Uomini e donne ha intrecciato un rapporto con Ernesto Russo fatto di numerosi alti e bassi. Le ultime liti tra i due hanno provocato la frattura nel loro rapporto e, per questo, la donna è pronta ora a proseguire il suo impegno alla ricerca dell’amore con la ‘A’ maiuscola.

