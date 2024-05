Ernesto Russo dopo Uomini e Donne: “Segnalazione? Può essere di Barbara De Santi”/ “Notti di sess* fuori ma…”

Ernesto Russo rompe il silenzio dopo l’addio a Uomini e Donne: “Ho avuto notti di sess* fuori dal programma ma…”

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda il 20 maggio su Canale 5, Ernesto Russo ha lasciato il programma. Il cavaliere, a seguito di una segnalazione arrivata in studio che lo vedeva insieme ad una donna a cena, ha dovuto lasciare il programma, ma si è sfogato in una lunga intervista nella quale ha respinto le accuse fattegli in studio.

“Durante ultime registrazioni, ho ammesso che quando non sono innamorato sono uno che tradisce. – ha esordito Ernesto a Casa Lollo – Nell’ultima registrazione ho detto che mi è capitato di tradire, non era una cosa all’oscuro, io ho ammesso di fare ses*o, ma quelle foto della segnalazione non c’entrano niente, era una delle mie serate, ero con una ragazza che conosco, con cui non c’è assolutamente niente, quindi la segnalazione è nulla.” ha spiegato l’ormai ex cavaliere del trono Over, sottolineando di trovarsi spesso al centro di situazioni un po’ ambigue a causa del suo lavoro di organizzatore di eventi. “Mi sono sempre comportato in modo sincero e onesto, anche se può sembrare strano. Notti di ses*o anche al di fuori del programma, però non ero fidanzato con nessuno.” ha quindi ribadito.

Ernesto Russo lancia la bomba sulla segnalazione: è stata Barbara De Santi a farla?

Inaspettata è stata però l’ipotesi lanciata da Ernesto Russo, secondo cui ad aver inviato la foto con segnalazione alla redazione sarebbe stata Barbara De Santi. “Si può essere stata Barbara al 100% a mandare le foto, perché il giorno prima mi ha detto che aveva delle foto di me con una ragazza. – ha spiegato l’ex cavaliere – Può essere lo ha fatto per ripicca, le può avere mandate alla redazione.”

Ernesto Russo ha tuttavia ammesso di non ripiangere nulla di quanto fatto a Uomini e Donne, neppure la conoscenza con la stessa Barbara De Santi: “[…] ma ripeto che durante il programma ho avuto più frequentazioni con più donne. Queste donne dopo 2/3 uscite si disperavano e piangevano, ma come è possibile? Tu non conosci la persona. Non ho rancore verso nessuno, la colpa è solo mia, ho fatto quello che sentivo di fare.” ha concluso.

