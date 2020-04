Barbara De Santi/ Torna a Uomini e Donne e stuzzica Gemma: “beate te che…”

Pubblicità

Barbara De Santi torna a Uomini e Donne. La dama del trono over, dopo Ida Platano e Riccardo Guarnieri, è ospite della puntata del nuovo format in onda oggi, mercoledì 22 aprile. In collegamento dalla propria casa, Barbara saluterà Gemma Galgani, Maria De Filippi e gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari che continuano a commentare le vicende amorose di Gemma, alle prese con corteggiatori misteriosi. Se la Galgani si trova a Roma potendo così partecipare alla registrazione delle nuove puntate di Uomini e Donne, Barbara sta trascorrendo la quarantena a casa sua. La De Santi, esattamente come la dama di Torino, non ha ancora trovato l’amore nonostante partecipi da anni al programma di Maria De Filippi. Contrariamente a Gemma, tuttavia, al momento, Barbara non ha corteggiatori come spiega a Maria De Filippi.

BARBARA DE SANTI, LA BATTUTA SUI CORTEGGIATORI DI GEMMA GALGANI A UOMINI E DONNE

Barbara De Santi, sorridente e in perfetta forma, saluterà immediatamente Maria. “Come stai?”, le chiederà la De Filippi. “Bene“, sarà la risposta di una Barbara serena e tranquilla. “Hai visto Gemma che è alle prese con tutti i suoi corteggiatori nuovi“, chiederà ancora la conduttrice. “Beata lei che li ha”, sarà la risposta della De Santi dal video che anticipa ciò che avverrà nella puntata odierna di Uomini e Donne. Nel rispondere alla domanda di Maria Su Gemma, Barbara mostrerà un’espressione del volto più tirata. Sentirà la mancanza dell’amore nella sua vita? La De Santi avrebbe accettato di partecipare al nuovo format come ha fatto la Galgani? Per scoprirlo basterà aspettare l’inizio della puntata, in programma alle 14.45 su canale 5.



