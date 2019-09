BARBARA DE SANTI CONTRO GEMMA GALGANI/ Uomini e Donne: “non sei seducente….”

Barbara De Santi ha scelto un abito importante per la sfilata femminile che divide il parterre del trono over. Se, infatti, gran parte dei cavalieri apprezzano la scelta, Tina Cipollari boccia l’outfit. “Mi piace come ha sfilato, ma l’abito a me non piace per niente”, commenta la bionda opinionista. Dopo aver letto i voti ricevuti, Barbara lancia una frecciatina a Gemma. “Il tema è la piùseducente, non la più esiarante”. “Cosa vorresti dire?”, chiede Gemma. “Sei stata esilarante, ma non avevi niente di seducente”, risponde Barbara mentre la Galgani consiglia alla collega di accettare i voti e non commentare. “Io li ho accettati”, replica la De Santi. Gemma, però, insiste e difende la propria scelta: “Non sono andata fuori tema”. “Per me sì, poi perché hanno letto le tue paroline e le mie no? Le tue parole sono sempre importanti..”, chiude Barbar (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

LA SFILATA DI BARBARA DE SANTI

Tra Barbara De Santi e Gemma Galgani non c’è molta simpatia. Le due dame del trono over di Uomini e Donne, infatti, non perdono occasione per punzecchiarsi. Barbara, infatti, è convinta che Gemma, in realtà, non sia davvero alla ricerca dell’amore, ma sia solo interessata alla popolarità. Durante le varie puntate del trono over, la De Santi coglie spesso al volo le varie occasioni di cui Gemma è protagonista per esprimere la propria opinione dando spesso vita a vere e proprie discussioni con la Galgani che, non resta in silenzio, ma replica duramente. E’ quanto accade anche nella puntata odierna del trono over. Sia Gemma Galgani che Barbara De Santi sono tra le protagoniste della sfilata femminile dal titolo “La più seducente del reame”. Dopo Gemma, sulla passerella di Uomini e Donne arriva Barbara De Santi che, prontamente, lancia una frecciatina alla sua collega.

BARBARA DE SANTI CONTRO GEMMA GALGANI: “IL TEMA DELLA SFILATA NON E’…”

Se Gemma Galgani, per conquistare i voti dei cavalieri del trono over ha scelto d’indossare un vestito con cui ha interpretato la famosa scena di Marilyn Monroe con la gonna che si alzava per lo spastamento dell’aria, Barbara De Santi ha puntato tutto sulla famosa. In passerella, infatti, Barbara si è presentata con un abito lungo, rosso e molto elegante e, soprattutto, con i capelli raccolti impreziositi da una corona che le dona un’area regale. Dopo aver visto i voti conquistati, prima di tornare al posto, Barbara lancia una frecciatina a Gemma: “il tema è la più seduente, non la più esilarante…”. La Galgani, naturalmente, non resta in silenzio e replica prontamente: “perchè non guardi i tuoi voti invece di fare commenti?”, chiede la Galgani. Barbara risponde affermando di aver preso visione dei voti ricevuti lasciando la parola al resto del parterre.



© RIPRODUZIONE RISERVATA