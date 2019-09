Uomini e Donne/ Anticipazioni: oggi in onda il Gemma Galgani Show! (trono over)

Oggi pomeriggio puntuale come un orologio svizzero, dalle 14.45 in poi, torna il trono over di Uomini e Donne. Grandi emozioni ci aspettano, con la sfilata con protagonista Gemma Galgani alle prese con un abito rosso svolazzante in stile Marylin Monroe. Naturalmente, il getto di aria che le farà sollevare l’abito, genererà l’ira funesta di Tina Cipollari, accusandola nuovamente di non avere l’età per potere fare esibizioni di questo tipo. La cosa però, farà ridere moltissimo Maria De Filippi che, proprio come si vede nella clip diffusa tramite i canali social ufficiali, si sdraierà per terra in preda alle risate. “Pronti a commentare tutti gli outfit delle dame del parterre? Domani ci aspetta una puntata a tema “seduzione”, fate swipe up nelle nostre stories per un’anticipazione!”, scrive la pagina di WittyTv condividendo il video. E via con i commenti più disparati: “Gemma fatti ricoverare”, “Mi diverte il trono over ma diciamoci la verità, a volte è di una noia pazzesca, sempre lì a urlarsi contro, alla fine ti passa la voglia di guardare, vogliamo poche chiacchiere e più storie d’amore dai”.

Uomini e Donne, trono over: Gemma Galgani Show

I commenti contro Gemma Galgani, proseguono incessantemente sull’account ufficiale di WittyTV: “Gemma sei un fenomeno da baraccone!!! Vergognosa!! Non sei Marilyn Monroe e non hai 16 anni… patetica!!! Sei un caso umano, curati”, “Gemma che dice” non era previsto”. Mi chiedo perché ridicolizzare così un Donna. Forse per far fare alla Cipollari il suo solito Show?”, “Ma chi si diverte con queste sfilate? Sono di una noia…”, “Ma Gemma lo sa che facendo così si rende ridicola?”. La Galgani però, cerca di prendere tutto con ironia, sfilata compresa. Tra le pagine del Magazine ufficiale poi, ha recentemente dichiarato di avere ancora voglia di innamorarsi e trovare il suo perfetto principe azzurro: “Inutile nascondere che quando Maria introduce dei signori per me, appena vedo aprirsi quella tendina blu, è sempre un tuffo al cuore: so bene che ogni occasione è buona per un incontro speciale, come mi è già capitato in passato. E poi ho una grande ammirazione per il coraggio di questi uomini: venire a conoscere me vuol dire automaticamente sfidare le ‘ire di Tina‘, cosa che non a tutti risulta facile”.

