Barbara D’Urso “Sono state settimane scioccanti…”/ “Preghiera in tv? Nulla da rimproverarmi”

Pubblicità

Per Barbara D’Urso, non è ancora arrivato il momento di andare in vacanza. La conduttrice, dopo la fine di Pomeriggio 5, si sta dedicando alle puntate di Live – Non è la D’Urso con cui continuerà a fare compagnia al pubblico di canale 5 per tutto giugno. Protagonista assoluta della televisione italiana, Barbara D’Urso non si è mai fermata, neanche nei giorni in cui l’emergenza sanitaria spaventava tutti. La conduttrice, però, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, ammette che non è stato affatto facile continuare ad andare in onda in un momento in cui tutto si era fermato. Tornando indietro, Barbara spiega che il momento che ricorderà per sempre sarà “lo choc di andare in onda per la prima volta senza pubblico. Con Live – Non è la d’Urso siamo stati la prima trasmissione a farlo, noi che eravamo abituati a trecento persone in studio. D’improvviso non c’era più nessuno, nessuna reazione, nessuna energia. È come per un attore ritrovarsi sul palco in un teatro vuoto, come se Ligabue facesse un concerto a San Siro con gli spalti deserti. Le prime due settimane sono state scioccanti”.

Pubblicità

BARBARA D’URSO E LE POLEMICHE SULL’ETERNO RIPOSO

Nel corso della stagione di Non è la D’Urso, la conduttrice è stata molto criticata per la scelta di recitare in diretta con Matteo Salvini una preghiera. Una scelta che la D’Urso rifarebbe da persona credente. «Io non ho niente da rimproverarmi. Mi sono comportata come il mio cuore mi dettava. Sono una persona che agisce d’impulso, mi commuovo, rido a crepapelle: che piaccia o no, sono questa […] Sarebbe stato lo stesso se me lo avesse chiesto chiunque altro. Poi c’è chi usa queste cose per il suo interesse, ma io rispetto a questo volo altissimo», afferma la conduttrice che poi aggiunge – «non ho fatto male a nessuno, non stavo né bestemmiando, né dicendo parolacce, né mancando di rispetto a qualcuno e né augurando del male, cosa che fanno in tanti. Ho fatto una cosa in cui credevo».

BARBARA D’URSO E IL RITORNO A SETTEMBRE

Dopo l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso, Barbara si concederà qualche settimana di vacanza per poi tornare in tv a settembre. La conduttrice riprenderà il timone di Pomeriggio 5 dal 7 settembre mentre dal 13 condurrà le nuove edizioni di Non è la D’Urso e Domenica Live che, come spiega la conduttrice al Corriere della Sera, tornerà in onda dopo la sospensione per il coronavirus. “Anche il Grande Fratello Nip tornerà”, ha aggiunto infine Barbara D’Urso che, in questi giorni si sta occupando della sua trasmissione serale con cui continuerà ad informare e intrattenere il suo pubblico.



© RIPRODUZIONE RISERVATA