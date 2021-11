Barbara D’Urso a Ballando con le stelle?/ Milly Carlucci pizzicata a Milano…

Milly Carlucci tenta il colpaccio per una puntata di Ballando con le stelle 2021? “È vero che avevo inviato Barbara D’Urso. La inviterei di nuovo, perché no? Chiaramente queste sono anche questioni di esclusive e possibilità di un personaggio di sganciarsi, tramite clausole del proprio contratto, e venire in una rete che non è la propria. Siamo apertissimi a Barbara, Gerry Scotti, Maria De Filippi. Sarebbe un piacere immenso ospitare tutti i grandi volti, ma non so se sia possibile”, aveva detto la conduttrice durante la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di Ballando.

La conduttrice di Raiuno riuscirà a portare un volto Mediaset sulla pista di Ballando con le stelle anche solo per una sera? In attesa di scoprirlo, pare che la Carlucci stia provando a convincere una conduttrice la cui identità, tuttavia, è top secret.

Milly Carlucci avvista a Milano per Ballando con le stelle 2021?

Milly Carlucci non sta ferma un attimo. La conduttrice di Ballando con le stelle sarebbe stata avvista a Milano. A svelarlo è Alberto Dandolo nella rubrica “Ah saperlo” pubblicata sul numero del settimanale Oggi in edicola dal 4 novembre.

“Cosa ci faceva Milly Carlucci alla stazione centrale di Milano?“, chiede Dandolo. “Dicono stesse per incontrare una nota conduttrice Mediaset per coinvolgerla in una puntata clou di Ballando con le stelle. Chissà se riuscirà a convincerla a remare contro il Biscione…“, aggiunge Dandolo.

