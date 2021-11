Milly Carlucci: “Addio di Al Bano a Ballando? Dette cose false”/ “Non impediamo…”

Milly Carlucci rompe il silenzio sul caso Al Bano. Al termine della puntata di Ballando con le stelle 2021 trasmessa sabato 30 ottobre, il cantante di Cellino San Marco ha annunciato l’addio alla trasmissione di Raiuno per concedere alla ballerina Oxana Lebedew di curarsi per un infortunio. “Vorrei che Oxana andasse a farsi guarire, altrimenti rischia la sua eccezionale carriera”, ha detto in diretta tv. Le parole di Al Bano, però, hanno scatenato diverse reazioni sul web.

In particolare, la decisione di Al Bano ha scatenato alcuni rumors secondo i quali la decisione fosse già stata presa a tavolino per permettere a Carrisi di fare una serie di concerti già fissati nell’Europa dell’Est con Romina Power. Rumors smentiti prontamente da Al Bano e sui quali oggi è tornata Milly Carlucci con un video pubblicato su Instagram.

Le parole di Milly Carlucci sull’addio di Al Bano a Ballando con le stelle 2021

Milly Carlucci smentisce i rumors sull’addio di Al Bano a Ballando con le stelle 2021 sottolineando come i rumors circolati su presunti concerti che il cantante dovrebbe tenere nelle prossime settimane siano infondati. La conduttrice di Ballando con le stelle spiega come alcune insinuazioni fatte negli scorsi giorni siano assolutamente infondate. “Uno starnuto fatto a Ballando diventa un maremoto sui social. È stato insinuato che Al Bano Carrisi ha un concerto venerdì e per questo si è ritirato. Ma questo è falso. Si parla di concerti del 2022 non di ora”, esordisce la Carlucci.

La Carlucci, poi, riferendosi ai rumors sui concerti di Al Bano, ha aggiunto: “Va detto che tutti i nostri concorrenti hanno continuato la loro attività durante Ballando e anche Al Bano ha fatto altri concerti nei giorni scorsi. Basta che le prove siano salvaguardate e siano presenti al sabato sera. Verifichiamo prima di dire cose false“.





