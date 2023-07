Barbara D’Urso a Belve?/ Francesca Fagnani apre all’ex conduttrice di Pomeriggio 5: “E’ la benvenuta”

Barbara D’Urso a Belve? La conduttrice potrebbe raccontare “la sua verità” sulla separazione a Mediaset

Quale futuro professionale per Barbara D’Urso? La domanda si ripete costantemente sul web, dopo che si è concretizzata la separazione tra Mediaset e la conduttrice. Tante ipotesi sono circolate in rete circa i veri motivi della rottura, ma adesso ci si chiede se e dove rivedremo la presentatrice. Barbara D’Urso, ancora una volta, è riuscita a catalizzare tutte le attenzioni sul suo personaggio, con un’intervista rilasciata a Repubblica che inevitabilmente ha fatto discutere tutto il web.

Nell’intervista menzionata, la D’Urso ha raccontato la sua versione dei fatti in merito all’allontanamento da Pomeriggio 5, programma che ha ideato e condotto brillantemente per più di dieci anni. Adesso la curiosità del pubblico è centrata sul suo futuro professionale e gli scenari possibili sono molteplici. Dove andrà? In quale programma la rivedremo? Al momento è ancora legata a Mediaset, da un punto di vista contrattuale, con un accordo che scadrà a dicembre nel 2023. Cosa le riserverà il futuro non è dato sapere, ma qualche voce è cominciata già a circolare…

Francesca Fagnani non esclude il coinvolgimento di Barbara D’Urso a Belve

A proposito di futuro, il nome di Barbara D’Urso è stato associato a quello della collega Francesca Fagnani, conduttrice del programma Belve. In questo caso si tratterebbe di un’intervista, ovviamente, con Barbara D’Urso che potrebbe vuotare il sacco sul suo allontanamento da Mediaset e raccontare la sua verità. Qualcuno sui social ha cominciato a tempestare la Fagnani, che non ha escluso nulla. “Barbara d’Urso è la benvenuta da sempre, non da ieri”, ha detto.

Per la Fagnani sarebbe un gran colpo, considerando che il nome della collega è chiacchieratissimo in questo periodo. Avere la D’Urso nella puntata d’apertura sarebbe un biglietto da visita intrigante per la nuova stagione di Belve, che ambisce a replicare e superare il successo della prima stagione. L’idea è stata lanciata, vedremo se vedrà effettivamente la luce.

