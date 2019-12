Gianluca Mastelli vs Barbara D’Urso/ “Qual è il risultato delle indagini su di me?”

Gianluca Mastelli torna alla carica e su Instagram attacca pubblicamente Barbara D’Urso. L’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne nonchè ex fidanzato di Lucia Bramieri, dopo la fine della storia d’amore con quest’ultima, non ha mai raccontato la propria versione dei fatti a Pomeriggio 5 dove, invece, è stata più volte ospite la Bramieri. In questi mesi, Mastelli non ha mai nascosto il proprio risentimento nei confronti di Barbara D’Urso che non gli avrebbe dato la possibilità di replicare alle parole di Lucia Bramieri. Nei giorni scorsi, riferendosi al caso di Paola Caruso e Moreno Merlo, ha lanciato un attacco alla conduttrice di canale 5: “Che ipocrisia! Ho appena acceso la tv e trovo Barbara d’Urso che dice al fidanzato di Paola Caruso che esiste il diritto di replica. Perché al sottoscritto non è stata data suddetta possibilità? Perché sono troppo vero e la verità fa molto male! Questa è la realtà!”. Attacco che ha poi avuto un seguito.



GIANLUCA MASTELLI VS BARBARA D’URSO: “MI PIACEREBBE CONOSCERE…”

Gianluca Mastelli non usa giri di parole e punta il dito contro Barbara D’Urso, rea di non avergli dato il diritto di replica dopo la fine della relazione con Lucia Bramieri aggiungendo che avrebbe cercato di scoprire qualcosa in più su di lui. Parole che, a quanto pare, non sono piaciute all’ex cavaliere del trono over che, su Instagram, dopo aver condiviso le immagini di alcuni articoli dedicati al suo sfogo contro la conduttrice di Pomeriggio 5, ha aggiunto: “Quando ho ragione divento pedante e perentorio e non mi spaventa nulla. Ho vinto una causa penale in quanto la magistratura mi ha dato ragione, ho semplicemente detto la verità inerente al programma Uomini e Donne quindi nessuna diffamazione. Purtroppo non sono perfetto, ho difetti ma sempre sincero e lotterò sempre per tutelare i valori. Detesto l ipocrisia e coloro che vivono solo per screditare le persone e incrementare la propria popolarità e il business”, scrive l’ex cavaliere. Poi, rivolgendosi direttamente alla D’Urso, aggiunge: “Mi piacerebbe conoscere il risultato delle indagini effettuate da Barbara D’Urso in quanto in una puntata di pomeriggio 5 ha dichiarato indagherò sulla vita di Gianluca Mastelli”.





