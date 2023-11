Barbara D’Urso al Festival di Sanremo 2024 con Amadeus?/ La conduttrice rompe il silenzio e svela che…

Barbara D’Urso rompe il silenzio su Sanremo 2024: il suo chiarimento

In questi ultimi giorni l’ipotesi di vedere Barbara D’Urso al Festival di Sanremo ha tenuto banco nel mondo del gossip. L’indiscrezione rilanciata da Novella 2000 ha fatto il giro del web, riportando nuovamente sotto la luce dei riflettori l’incerto futuro televisivo della conduttrice, dopo l’addio a Mediaset. A stemperare però l’entusiasmo dei fan e replicare prontamente al gossip è la D’Urso stessa, intervenuta a sorpresa in collegamento telefonico durante ‘Protagonisti‘, il programma della sera di Rtl 102.5.

“Sanremo 2024? “Non so di cosa state parlando“, ha spiegato, chiarendo dunque di essere all’oscuro di tutto. In quel momento la conduttrice era stata contattata mentre si trovava in camerino, a teatro, per lo spettacolo Taxi a due piazze: è questo, al momento, l’unico suo impegno professionale sicuro e concreto. Nel corso del programma, Simioli ha anche scherzato riguardo i rumors sul Festival: “Lascia stare Amadeus, ti chiamo a condurre il Festival di Napoli”. Immediata la risposta della conduttrice: “L’ho già presentato. Per il Festival di Napoli a disposizione“.

Barbara D’Urso, l’addio a Mediaset e l’incerto futuro in tv

Barbara D’Urso sembra dunque aver smentito l’ipotesi Festival di Sanremo nel 2024, al fianco di Amadeus. Il suo futuro in tv resta dunque al momento piuttosto incerto. Dopo l’addio a Mediaset e alla conduzione di Pomeriggio 5, ora affidata a Myrta Merlino, la conduttrice si è presa un po’ di tempo per se stessa viaggiando all’estero e affinando l’inglese. Ora, invece, è impegnata con il suo spettacolo teatrale Taxi a due piazze: al momento, dunque, non ci sono conferme effettive di un suo imminente ritorno sul piccolo schermo.

Tuttavia la sua intenzione non è affatto quella di ritirarsi dalla scena televisiva. In un’intervista a La Stampa, riporta Rtl 102.5, la D’Urso aveva infatti confessato: “Non è tempo per pensionarmi. Se torno in tv? Probabile“.











