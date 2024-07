Barbara D’Urso arriva sul Nove e sfida Myrta Merlino con nuovo talk? “Ipotesi sempre più certa”/ Scoop bomba

Barbara D’urso contro Myrta Merlino con un nuovo programma sul Nove? Indiscrezioni clamorose

Si preannuncia un autunno scoppiettante per Barbara D’Urso dopo la batosta dell’anno scorso con l’addio burrascoso e inaspettato a Mediaset e tutto quello che ne è seguito. Secondo gli ultimi rumors è sempre più certo il suo passaggio ad un’altra rete, non la Rai ma Nove, e indiscrezioni riguardano anche che cosa condurrà ma, andiamo con ordine. Di recente ospite in un evento, la conduttrice campana aveva lanciato sibillina: “Mi vedrete presto su un altro numero del telecomando che non è quello di prima, il telecomando è lungo…”

Ed adesso a dare man forte alla provocazione della conduttrice campana è intervenuto anche il settimanale Nuovo Tv che non solo rende sempre più certa tale ipotesi ma addirittura ipotizza che possa sfidare Pomeriggio Cinque, suo ex programma alla cui conduzione è stata sostituita da Myrta Merlino: “Dal tasto nove del telecomando “Carmelita” – come viene soprannominata la conduttrice napoletana – potrebbe sfidare innanzitutto Canale 5, tentando di scippare a Pomeriggio cinque la fetta di pubblico che l’ha seguita in massa fino a un anno fa e che sente forte la sua mancanza…”.

Se tali indiscrezioni di Nuovo Tv venissero confermate si tratterebbe sicuramente di un bel colpo per Nove e soprattutto di una bella sfida personale che sa tanto di rivincita. Dopo aver condotto per 15 anni Pomeriggio Cinque ed esserne stata spodestata in malo modo, Barbara D’Urso potrebbe tornare in tv alla guida di un programma pomeridiano sul Nove e sfidare proprio il suo vecchio programma e la sua attuale conduttrice Myrta Merlino. A questo punto tornerebbe nuovamente la sfida con Alberto Matano e la sua La vita in diretta che in questi quattro anni ha conquistato il dominio assoluto dello share. Insomma, si tratterebbe di una bella sfida. Per il momento però si tratta solo di indiscrezioni e rumors, troveranno conferma?











