Barbara D’Urso, la dedica a Massimo Troisi a 30 anni dalla morte/ “Eravamo sempre insieme, il tuo cuore…”

Barbara D’Urso ricorda l’amicizia con Massimo Troisi nel giorno dell’anniversario della sua morte

30 anni fa, il 4 giugno 1994, veniva a mancare Massimo Troisi. L’attore aveva appena 41 anni e dopo aver combattuto a lungo contro una malattia, si spegneva al culmine del suo successo. In tanti lo hanno ricordato in questo anniversario della sua morte, come l’amica Barbara D’Urso. Non è la prima volta, d’altronde, che la conduttrice dedica delle parole d’affetto a Troisi, ricordando i tempi passati insieme e la loro amicizia.

Lo ha fatto anche questa volta, pubblicando uno scatto che li vede insieme, abbracciati, in un ambiente familiare. Una foto alla quale la conduttrice ha affiancato parole di affetto: “Caro Massimo, abbiamo vissuto tanti anni insieme da quel febbraio del 1982 in cui ho conosciuto Mauro, – ha ricordato la D’Urso – il padre dei miei figli, che ha prodotto il tuo ‘Ricomincio da tre’ e poi tutti gli altri film con te… Roberto Begni… Walter Matthau… Lello Arena… E tanti altri… Eravamo sempre insieme… Per anni… Per dieci anni… E molte volte ho sentito battere forte forte quel tuo cuore… E tu sai… Sono passati trent’anni ma gli artisti non muoiono mai…” ha concluso.

Barbara D’Urso, Massimo Troisi e la storia d’amore con Mauro Berardi

Nel 1982 Barbara D’Urso iniziava la sua storia d’amore con il produttore cinematografico Mauro Berardi, come lei stessa ha accennato nella dedica fatta a Massimo Troisi su Instagram. Da Berardi la conduttrice ha avuto due figli: Giammauro, nato nel 1986, ed Emanuele, nato due anni dopo. Sono gli stessi anni in cui Massimo Troisi fa la sua ascesa nel mondo della TV e del cinema con film che sono diventati veri cult: da Ricomincio da tre a Non ci resta che piangere, fino al toccante Il Postino, uscito al cinema proprio nel 1994, anno della sua morte.

