Barbara D’Urso, Caterina Balivo replica alla polemica/ “Grande professionista, capisco il dispiacere e…”

Barbara D’Urso é al centro dell’attenzione mediatica per un intervento rilasciato sul suo conto da Caterina Balivo. Si tratta di un’intervista esclusiva che la conduttrice Rai rilascia in confidenza al Corriere della Sera, dove in particolare la Balivo si pronuncia sul caso spinoso della non conferma della D’Urso al timone di Pomeriggio 5. Uno tra i programmi televisivi in programmazione sulle reti Mediaset, a partire da settembre 2023, e in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

“Non so bene cosa c’è stato dietro -fa sapere Caterina Balivo, incalzata dal noto giornale sul caso che ora coinvolge la collega rivale nel piccolo schermo-. Barbara però è una grande professionista”. Il riferimento delle parole di Caterina Balivo é palesemente alla non riconferma della D’Urso alla conduzione di Pomeriggio 5 e quindi alla bocciatura riservatale dai vertici Mediaset, facente capo a Piersilvio Berlusconi. Una scelta editoriale che sarebbe legata alla volontà di una “svolta anti-trash” maturata sui programmi dell’azienda di trasmissione multimediale e che, intanto, vede fan e haters di Barbara D’Urso divisi in un’accesa polemica online.

“A livello emotivo capisco il suo dispiacere per non aver potuto salutare il suo pubblico- aggiunge, poi, Caterina Balivo, in riferimento al dispiacere che la D’Urso palesa per non aver potuto rivolgere un messaggio d’addio all’occhio pubblico nel programma da lei condotto per anni-, non è stato bello”. E, in conclusione dell’intervento intimista, infine, Caterina Balivo aggiunge sul conto della collega uscente delle reti Mediaset competitor di casa Rai : “Adesso giustamente ci sarà la fila per intervistarla, immagino di vederla da Mara Venier più che da me”.

E una domanda sorge ora spontanea: che la Rai possa, quindi, maturare la scelta di intervistare Barbara D’Urso sull’uscita da Mediaset, come pronosticato dalla Balivo, in allusione alla collega della TV di Stato e conduttrice di Domenica In, Venier?

