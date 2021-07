Barbara D’Urso celebra le nozze di due amici/ Un dettaglio scatena i fan: “Non si fa”

Barbara D’Urso ha indossato la fascia tricolore per celebrare il matrimonio di due, suoi cari amici. Con un post pubblicato su Instagram, la conduttrice di Pomeriggio 5, ha svelato di essersi trasformata per un giorno in ufficiante di stato civile per essere la testimone dell’amore di Annalia e Filippo che fanno parte della sua ristretta cerchia di amici. Barbara D’Urso, felice di aver dichiarato marito e moglie due persone importanti della sua vita, ha condiviso la sua gioia con i fans. “Oggi ho indossato questa fascia con grande gioia, perché ho avuto l’onore e il privilegio di celebrare l’unione di due dei miei più cari amici”, scrive la D’Urso a corredo di due foto: una in cui è con gli sposi e una in cui immortala se stessa con la fascia tricolore.

Barbara D’Urso è stata ben felice di unire in matrimonio la coppia di amici che l’ha voluto come testimone. “Conosco Annalia e Filippo da molti anni, sono parte della ristrettissima cerchia di persone che considero Amiche. Sono testimone del loro amore forte, solido e profondo, che è il vero collante di una coppia ma il matrimonio è quel passo che suggella l’unione, un impegno formale importantissimo. Annalia e Filippo hanno voluto saldare con un legame ancora più stretto la loro meravigliosa coppia. Mi emoziona pensare che da oggi siano marito e moglie e io ero lì, insieme a loro, come tante volte ci siamo trovati, per festeggiare uno dei giorni più belli della loro vita”, scrive la D’Urso. I fans, però, si sono soffermati su un dettaglio: il colore dell’abito indossato. Tra i tanti commenti, infatti, spuntano anche il seguente: «Sei vestita di bianco? Non si fa ai matrimoni».

