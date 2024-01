Barbara D’Urso contesa da Rai e Discovery/ “Ritorno in TV vicino, ecco dove”: l’indiscrezione di Novella 2000

Barbara D’Urso pronta a tornare in TV dopo la fine del contratto con Mediaset: contesa da due reti

Il 1 gennaio 2024 Barbara D’Urso pubblicava un post in cui inneggiava alla libertà. “Freedom” è infatti l’hashtag che la conduttrice ha affiancato al suo scatto, una parola non certo buttata lì se si pensa che proprio in quel giorno è scaduto il suo contratto con Mediaset. In quest’ottica appare dunque chiaro il significato del posto di D’Urso, che ora si prepara a tornare in TV in nuovi canali e nuove vesti.

Barbara D'Urso in versione ‘nonna’ in attesa del passaggio in Rai?/ "Il sole nella mia vita"

Da mesi ormai si parla di un possibile approdo di Barbarella su altre reti o piattaforme. Si è parlato anche di una possibile serie su Netflix, ma pare non sarà questo poi il progetto che la vedrà impegnata. Stando infatti a quanto rivela in esclusiva Novella 2000, il giornale diretto da Roberto Alessi, “Rai e Discovery sono più che interessati ad avere quella che un tempo veniva chiamata Lady Cologno al timone nelle loro reti.” In realtà la conduttrice potrebbe lavorare con entrambi, visto che, come fa notare la fonte, “la Rai e anche le altre emittenti private non sono più così propense ad avere contratti di esclusiva con i personaggi.”

Barbara D’Urso torna in tv?/ L’annuncio ai fan: “Basta cambiare il numero sul telecomando…”

Barbara D’Urso presto in Rai per un’intervista esclusiva? L’indiscrezione

Per Barbara D’Urso quindi si aprono due possibili vie di ritorno in Tv: uno con il colosso diretto da Alessandro Araimo, Discovery, l’altro al fianco di Roberto Sergio amministratore delegato Rai. E intanto sono tantissimi a cercare un’intervista esclusiva con Barbara D’Urso. Da Mara Venier a Pierluigi Diaco, ma anche Francesca Fagnani: tutti vorrebbero avere la conduttrice ex Mediaset in studio per una chiacchierata esclusiva.

In attesa di scoprire in quale studio televisivo Barbara D’Urso deciderà di fare il suo ritorno, la conduttrice è ancora a Roma in tournée a teatro con la commedia “Taxi a due piazze”, spettacolo che finora ha ottenuto grande successo. Proprio alla fine di uno dei suoi spettacoli, Barbara ha annunciato ai fan che tornerà presto in televisione: “Torno, torno, tranquilli ragazzi. Basta cambiare il numero del telecomando e mi vedrete” sono state le sue parole incoraggianti.

Barbara D'Urso libera da Mediaset/ "Buon nuovo inizio, col cuore!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA