Barbara D’Urso corteggiata dalla Rai: ospitata a Domenica In?/ Tutto dipende da Mediaset

Barbara D’Urso ospite della Rai?

Barbara D’Urso non sarà in onda su canale 5 nella prossima stagione televisiva, ma la conduttrice ha promesso al proprio pubblico che tornerà presto: dove rivedremo, dunque, Barbara D’Urso? Secondo un’indiscrezione esclusiva de Il Tempo, la Rai starebbe corteggiando la D’Urso per poterla avere come ospite nella prima puntata della nuova edizione di Domenica In che sarà condotta nuovamente da Mara Venier.

Tra quest’ultima e la D’Urso c’è un rapporto di amicizia e di stima e, stando a quello che scrive Il Tempo, la Rai starebbe provando a convincere la D’Urso a tornare in tv proprio nel salotto di Domenica In. Per la Rai sarebbe sicuramente un grande colpo, ma come sottolinea Il Tempo, tutto dipende da Mediaset. L’azienda a cui è ancora legata la D’Urso accetterà tale ipotesi?

Barbara D’Urso ancora legata a Mediaset

Barbara D’Urso non condurrà più Pomeriggio 5, ma la conduttrice resta ancora legata a Mediaset. Il contratto tra la D’Urso e l’azienda di Piersilvio Berlusconi scadrà a dicembre 2023 e, fino a quel momento, la D’Urso per poter essere presente nel salotto di una trasmissione Rai dovrà chiedere l’autorizzazione di Mediaset.

Di fronte, dunque, alla proposta della Rai di ospitare la D’Urso nella prima puntata di un programma importante e seguitissimo come Domenica In, Mediaset accetterà di dare l’autorizzazione? Per scoprirlo sarà necessario aspettare settembre. Fino a quel momento, la D’Urso si gode l’estate.

