Barbara d’Urso e Alessandro Di Sarno/ Lei lo stuzzica e lui.. si getta da un albero!

Continuano le meritate vacanze di Barbara d’Urso in giro per l’Italia ma è proprio in compagnia dei suoi amici che sta regalando ai fan le sue più “grosse, grasse” risate. Poco fa sui social si è mostrata alle prese con un bel piatto di spaghetti con le vongole ma se scorrete le storie prima del pranzo, ecco che noterete un divertente siparietto che ha fatto già il giro del web. Non c’è niente da fare la conduttrice “è così come la vediamo” con trash annesso e allora perché le sue vacanze dovrebbero essere così diverse dalla sua tv? Sicuramente i suoi fan non lo hanno mai pensato e lei si regala a loro a colpi di storie su Instagram mostrandosi in compagnia di Filippo Nardi e Alessandro Di Sarno. Il primo oggi le ha dedicato una frittata e un pantaloncino ascellare, e il secondo?

IL DIVERTENTE SIPARIETTO DELL’ALBERO

La iena si è lasciato andare al raccolto delle olive (almeno per finta) arrampicandosi sul grosso ulivo in giardino. E’ lì che che Barbara d’Urso si avvicina, armata del suo telefono, e inizia a stuzzicarlo chiedendogli il perché del suo arrampicarsi dell’albero e, soprattutto, sembra curiosa di scoprire come scenderà visto che l’ulivo non è basso e nemmeno tanto piccolo. Nessun problema. La iena ha deciso di mostrarle come si fa ma, invece di cadere in piedi, si è lasciato cadere venendo poi fuori da dietro l’albero gattonando. Le risate della conduttrice accompagnano il video mentre Alessandro Di Sarno si limita a dire “Che botta!” toccandosi il fondoschiena. I commenti divertiti non sono mancati ma nemmeno quelli di coloro che richiedono un “ricovero d’urgenza” per la conduttrice e i suoi amici. La iena sarà al fianco di Barbara d’Urso anche in tv dopo quest’estate insieme?

