Barbara D’Urso è diventerà nonna?/ L’indiscrezione lo confermerebbe

Barbara D’Urso diventa nonna: l’indizio che lo conferma

Barbara D’Urso è sempre stata molto riservata in merito alla sua vita privata e, soprattutto, ai suoi figli. Le voci sul fatto che la conduttrice sarebbe diventata presto nonna, si sono susseguite per molto tempo. Ebbene, sembra che il bambino o la bambina sia finalmente venuto/a al mondo.

Barbara D’Urso non lo ha annunciato ufficialmente, ma ha lasciato un indizio che lo conferma. La conduttrice ha chiuso la puntata di Pomeriggio 5 con una frase diversa dal solito: “Il mio cuore è dei miei figli, di un’altra persona e poi vostro“. In tanti hanno pensato a un possibile nuovo fidanzato, ma questo è stato subito smentito dalla stessa Barbara, che sui social ha dichiarato: “E prima che parta un gossip non si tratta di un uomo, né di un fidanzato!” Quindi, chi sarà “l’altra persona” nominata dalla conduttrice? Ormai è abbastanza evidente che si tratti del suo nipotino, nonostante non lo abbia detto in modo esplicito.

Barbara D’Urso conferma il gossip: diventerà nonna

A ulteriore conferma che Barbara D’urso sia diventata nonna, c’è una precedente intervista della conduttrice che conferma i rumor. Per molto tempo è circolato il gossip, secondo il quale il figlio stesse per diventare papà e la stessa conduttrice lo ha lasciato intendere.

Barbara D’Urso a Verissimo dichiarava: “Sì, la notizia è uscita e non so come sia potuta uscire. Sai che io dei miei figli non parlo. Sono molto riservata in questo e lo sono anche loro. La loro vita privata deve restare tale. Questa cosa riguarda me, riguarderebbe me se fosse vera, ma riguarda più loro e non ne posso parlare. Non ho detto no e non ho detto sì. Se sarò una super nonna? Sì quando accadrà, sarò pazza di felicità“.

