Barbara D’Urso approda al Nove e ‘sfida’ Myrta Merlino?/ Lo scenario che ‘stuzzica’ Discovery

Il ritorno in tv di Barbara D’Urso, ad un anno dall’addio a Pomeriggio Cinque, si appresta ad essere il topic di tele-mercato di questa estate. La stessa conduttrice nei giorni scorsi è tornata ad essere sibillina a proposito della sua prossima scelta professionale anche se l’indizio – “Il telecomando è lungo…” – avrebbe forse lasciato intendere un indizio decisamente più corposo rispetto a quanto dichiarato in passato.

Come racconta Gossip e tv, il ritorno in tv di Barbara D’Urso potrebbe propiziare uno scontro televisivo quasi romanzesco. La conduttrice ha ‘perso’ la sua trasmissione più iconica – Pomeriggio Cinque – lasciando il posto a Myrta Merlino. Ebbene, nel caso in cui Barbara D’Urso fosse davvero in orbita Discovery, e dunque il Nove, potrebbe davvero andare ad occupare il medesimo spazio televisivo proponendo uno scontro a colpi di share proprio con la collega che ha preso il suo posto lo scorso autunno.

Barbara D’Urso, che squadra per Discovery se dovesse concretizzarsi il passaggio al Nove

Chiaramente siamo ancora in alto mare dal punto di vista delle certezze; si tratta ancora di suggestioni e ipotesi ma nulla di così lontano dalla realtà. E’ da ricordare che Discovery, alcune settimane fa, smentì un’eventuale trattativa con Barbara D’Urso per il passaggio al Nove. Dichiarazioni che però possono appartenere – come accade anche in ambito calcistico – al contesto della ‘pre-tattica’. Scoprire le carte significherebbe abbassare la guardia rispetto alle strategie della concorrenza e quindi, non è da escludere che le recenti dichiarazioni di Barbara D’Urso non fossero riferite proprio ad un imminente passaggio al Nove. La conduttrice andrebbe a fare compagnia ad Amadeus e Fabio Fazio, pilastri ex Rai, formando così un gruppo non da poco al servizio dell’azienda statunitense.











