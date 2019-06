Barbara D’Urso: “Efe Bal prossima concorrente del Grande Fratello?”

Barbara D’Urso è pronta per una nuova puntata del Grande Fratello 2019, il reality show campione d’ascolti di Canale 5. Carmelita è davvero inarrestabile: l’ultima puntata ha registrato un vero e proprio boom di ascolti. Parliamo di ben 3.681.000 di telespettatori con uno share del 22.44% e picchi di più di 5 milioni di telespettatori con uno share del 37% . Tutto questo mentre in televisione si assisteva al tristissimo confronto tra Francesca De Andrè e l’ex fidanzato Giorgio Tambellini. Il ragazzo, visibilmente alterato, si è confrontato con la ex fidanzata (lasciata via Instagram) confermando non solo il tradimento, ma anche di estraniarsi dal teatrino mediatico nato intorno alla vicenda. Una scena triste, che va ben oltre il concetto di trash, visto che l’uomo ha farfugliato parole e frasi senza senso. Dallo studio di Roma, Barbara D’Urso ha assistito cercando di aiutare la De Andrè fino allo sbotto finale: “Giorgio, esci dalla casa. Vai, dalla porta rossa in fondo al corridoio. Vai”

Barbara D’Urso: dal GF 16 al Grande Fratello Vip?

Intanto cominciano a farsi sempre più insistenti le voci di un possibile arrivo di Barbara D’Urso anche al timone dell’edizione VIP del Grande Fratello. Dopo il no di Ilary Blasi che, dopo tre edizioni ha deciso di dedicarsi a nuovi progetti televisivi, il settimanale Nuovo ha anticipato che Mediaset, complici gli ascolti record del GF16, sta pensando seriamente di affidare il Grande Fratello Vip 4 a Carmelita. Se così fosse andrebbe a sfumare non solo la candidatura di Alessia Marcuzzi, ma la D’Urso si troverebbe al timone della sua quinta trasmissione consecutiva. Stando alle prime indiscrezioni, infatti, Mediaset ha già confermato i programmi “Domenica Live”, “Live – Non è La D’Urso”, “Pomeriggio 5” e il GF 17 tutti affidati “col cuore” a Barbara. Chissà che la D’Urso non possa accettare la conduzione del GF VIP portandosi la squadra di opinionisti composta da Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio.

Barbara D’Urso: “Efe Bal prossima concorrente del Grande Fratello?”

Durante una delle ultime puntate di Live Non è la D’Urso, Barbara D’Urso ha ospitato Efe Bal, che si è autocandidata alla prossima edizione del Grande Fratello 17. “Potrei essere un esempio per tutte le prostitute, non solo in Italia” ha detto la trans turca più desiderata d’Italia. Le parole di Efe sono state accolte dalla padrona di casa che ha replicato: “Ti stai prenotando per il Grande Fratello 17?”. Una replica che conferma il ritorno il prossimo anno del reality show di successo di Canale 5.



© RIPRODUZIONE RISERVATA