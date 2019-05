BARBARA D’URSO/ Francesca De Andrè, tutto permesso per l’audience? (Grande Fratello)

Barbara D’Urso compie un vero e proprio miracolo durante l’ultima puntata del Grande Fratello 2019 superando il 20% di share. Risultati importanti durante una puntata che vede Francesca De Andrè protagonista indiscussa tra tradimenti, polemiche e litigate perfino con l’opinionista Cristiano Malgioglio. La figlia di Cristiano De Andrè viene a conoscenza durante la diretta del tradimento del fidanzato Giorgio Tambellini. A rincuorarla la sorella Fabrizia De Andrè e le parole di Barbara D’Urso che, vedendola in lacrime, la esorta ad essere forte e a non lasciare il gioco: “Lui è stato bravo a farsi credere da te la settimana scorsa. Vuoi lasciare il gioco per uno che ti sta prendendo in giro? Che fuori sta facendo cose non corrette nei tuoi confronti? A te la scelta. Ma c’è di più, lui si è preso pure una pausa. Lo ha scritto poco fa sui social”. Intanto sui social in tanti pensano che la De Andrè possa essere la favorita della D’Urso; ecco una serie di commenti presi sui social: “La vogliamo anche santificare?” oppure c’è chi scrive: “Dai giustificala, va che è sempre stata volgare anche prima di sapere di Giorgio”. Un altro utente, invece, va diritto al sodo: “Francesca sa che è protetta e quindi si comporta come vuole” e chi scrive “questo è il Grande Fratello di Francesca De André”

Barbara D’Urso fidanzato: notizia choc al Grande Fratello 2019

Ma non finisce qui, visto che l’ultima puntata del Grande Fratello 2019 ha visto la padrona di casa fare una rivelazione davvero choc. Barbara D’Urso, infatti, annunciata la presenza di Eliana Michelazzo a Live – Non è la D’Urso confessa ai telespettatori di aver scoperto di avere anche lei un fidanzato fantasma. Una notizia choc, per citare la regina caffeuccio, che così si è rivolta ai telespettatori: ” Eliana Michelazzo si è resa conto di essere lei la prima vittima, di essere convinta di essere sposata da 10 anni con un uomo, Simone Coppi, ma posso dirvi di aver scoperto, anche io, di avere un fidanzato fantasma”. La D’Urso è poi ritornata nella casa per rincuorare Francesca De Andrè in lacrime: “Da donna sai cosa mi fa incazzare?. Mi fa incazzare che un uomo che è stato beccato a tradire la propria donna decide pure di prendersi una pausa non dicendo ‘ho fatto uno sbaglio’, ma accusa te. Il tuo sbaglio? Perché lo hai rispettato. Viviti la tua esperienza. Lui non si merita le tue lacrime”.

Quanto guadagna a Mediaset Barbara D’Urso?

Oltre alle notizie legate al Grande Fratello e Live – Non è la D’Urso, due programmi di grandissimo successo di Canale 5, Barbara D’Urso è finita nel mirino del gossip anche i presunti compensi percepiti dall’azienda del Biscione. Su Italia Oggi è stato pubblicato un editoriale dedicato ai compensi di alcuni grandi nomi dello spettacolo italiano tra cui naturalmente è spuntato anche il suo nome. Stando a quanto pubblicato da Italia Oggi, la conduttrice televisiva percepirebbe 6 milioni di euro per Pomeriggio Cinque, Domenica Live, Grande Fratello e Live-Non è la D’Urso. La D’Urso però, tramite un suo legale, ha prontamente smentito la notizia dicendo: “le cifre segnalate sono clamorosamente esagerate rispetto alla reale entità degli introiti”.



