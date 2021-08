Barbara D’Urso fan pazzi del lato B/ La verità sul compagno: “C’è un corteggiatore”

Barbara D’Urso si sta rilassando e si sta godendo le vacanze in attesa di tornare in tv con una nuova stagione di Pomeriggio 5. Sempre bellissima e in splendida forma, la conduttrice sta condividendo sui social molti momenti delle sue vacanze sfoggiando il fisico perfetto che mantiere in forma allenandosi regoalarmente. In una delle ultime foto pubblicate su Instagram, in bikini, Barbara D’Urso sfoggia il fondoschiena scatenando le reazioni dei followers. Accanto alle solite critiche degli haters, sono tanti i complimenti dei fans di fronte all’indiscutibile bellezza della conduttrice di canale 5. “Io a 47 anni me lo sogno un fisico così! Sei bellissima”, scrive una fan. “Sei una ragazzina, Barbara!”, aggiunge un altro followers. E ancora: “Bellissima e solare come e più di sempre”, “Splendida e in ottima forma”.

Da mesi, il nome di Barbara D’Urso è al centro del gosspi. la conduttrice, da anni single, ha sempre smentito tutti i flirt che, nel corso del tempo, le sono stati attribuiti. In un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, però, per la prima volta ammette la presenza di una persona nella sua vita con cui ha iniziato una frequentazione. «C’è una persona speciale a cui ho dato il permesso di corteggiarmi, un corteggiatore in prova», ha spiegato la conduttrice che, poi, spiega di non volersi buttare subito in una storia «perché in amore ho dato tanto e ora do prima tantissimo amore a me stessa». Nessun dettaglio, tuttavia, su chi sia realmente il corteggiatore che sta provando a conquistare il cuore della conduttrice.

