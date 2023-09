Barbara D’Urso, frecciatina a Mediaset per Pomeriggio 5?/ “A Myrta Merlino uno studio più grande, durata…”

Barbara D’Urso e lo sfogo su Pomeriggio 5

Da lunedì 4 settembre, su canale 5, partirà la nuova stagione di Pomeriggio 5. Dopo quindici anni, al timone dello storico show pomeridiano quotidiano di Mediaset non ci sarà Barbara D’Urso. Al suo posto, il pubblico troverà Myrta Merlino, protagonista dei vari promo della trasmissione sia sui social che in tv. Dopo aver trascorso un’estate serena in giro per l’Italia in compagnia di amici e famiglia, la D’Urso si è lasciata andare ad un lungo sfogo sulla trasmissione a cui ha dedicato gli ultimi quindici anni della sua vita, andando in onda anche in periodi difficili e particolari come quelli del lockdown.

“Con dedizione e abnegazione sono stata per 15 anni al completo servizio dell’azienda, seguendo le loro indicazioni fino all’ultima puntata di quest’anno, senza mai saltare un solo appuntamento. Qualunque cosa sia accaduta nella mia vita, io ero lì, ligia soprattutto all’impegno, per me inviolabile, che ho assunto con voi. Abbiamo fatto tutto questo con un piccolissimo budget, che fin dall’inizio di questa avventura straordinaria è stata la mia forza in azienda, puntando alla massima resa con la minima spesa. Non è stato sempre facile ma Pomeriggio5 era la mia casa e i sacrifici li ho fatti col sorriso, anche quando siamo stati costretti ad andare in onda senza pubblico, dal centro di produzione che era una cattedrale nel deserto durante i lockdown, per poi proseguire così per due anni e mezzo”, scrive la conduttrice.

Barbara D’Urso e le parole su Pomeriggio 5 di Myrta Merlino

Nel lungo sfogo social, Barbara D’Urso ha anche parlato della nuova edizione di Pomeriggio 5 e della scelta dell’azienda di dare a Myrta Merlino tutti i mezzi per convincere il pubblico. “Ora le chiavi di quella casa sono state date a Mirta, alla quale va da parte mia un grande in bocca al lupo. Pomeriggio5 tornerà finalmente ad avere un grande studio con il pubblico presente dal vivo, che potrà anche interagire in diretta. Verrà aumentata la durata, mezz’ora in più partendo ben prima del competitor, e verrà garantita una collocazione in palinsesto più favorevole, con un ottimo traino, come si confà a un programma, ormai storico, ben rodato e di successo, com’è giusto che sia e come sarebbe stato giusto fare anche nelle stagioni precedenti“, aggiunge la conduttrice.

Infine, ribadisce di avere un unico rimpianto ovvero quello di “non aver potuto salutare il mio pubblico dopo 15 anni insieme. Ma so che avete compreso che non è dipeso da me”.













