Myrta Merlino: la conduzione di Pomeriggio 5, al posto della D’Urso, non era prevista per lei/ La verità

Myrta Merlino al posto di Barbara D’Urso: la sostituzione TV al timone di Pomeriggio 5 é frutto di un’idea inaspettata

Myrta Merlino é insieme a Barbara D’Urso l’acceso thread di discussione social nell’estate 2023, in vista della preannunciata sostituzione che la seconda subisce dalla prima al timone di Pomeriggio 5. Eppure, stando al gossip del momento la trasmissione pomeridiana in arrivo non era in cantiere per la Merlino, o almeno non nella fase iniziale al concepimento della nuova idea di programmazione televisiva.

Così come stabilito ai vertici di Mediaset, l’azienda di trasmissione TV e streaming online facente capo all’amministratore delegato Piersilvio Berlusconi, Myrta Merlino subentra come new-entry in casa Mediaset da ex volto di LA7, nel ruolo di conduttrice per la trasmissione di Pomeriggio 5 in chiaro TV su Canale 5 e in streaming sul sito web Mediaset infinity. Un ruolo che segna di fatto la bocciatura di Barbara D’Urso, non riconfermata al timone del talk pomeridiano che é stato condotto storicamente per anni dalla napoletana e che é in ripartenza con la nuova conduzione a settembre 2023. Eppure Pomeriggio 5 non era previsto in agenda per la Merlino.

Dai vertici di Mediaset, facente capo a Piersilvio Berlusconi, sarebbe giunta solo pochi giorni prima della presentazione dei rinnovato Palinsesto Mediaset (datata 4 luglio, NDR) la chiamata a Myrta della proposta per la conduzione di Pomeriggio 5 e l’idea fulminea della sostituzione della Merlino ai danni della D’Urso avrebbe così sorpreso entrambe le conduttrici, comprensibilmente molto in negativo Barbara.

La rivelazione di Myrta Merlino

A parlare dell’inaspettato cambio di rotta dell’Ad di Mediaset é la stessa Myrta Merlino, in un’intervista rivelatrice concessa a TV, Sorrisi & Canzoni:”Mi erano arrivate due offerte, una dalla Rai e l’altra da Mediaset, e il progetto per Rete 4 mi sembrava più solido. Poi però c’è stata la famosa telefonata. Ho accettato e abbiamo ricominciato tutto da capo! E’ l’inizio di una piccola rivoluzione – fa sapere la new-entry di casa Mediaset- , mi è piaciuta l’idea di un programma nuovo che punti all’informazione popolare ma di qualità”.

Per Myrta Merlino, quindi, era inizialmente previsto il ruolo alla conduzione di un format sul canale Fratello di Canale 5, Rete 4, un’idea fulmineamente cancellata: “A fine giugno, una settimana prima che presentasse i palinsesti, Pier Silvio Berlusconi mi chiama per offrirmi la conduzione di Pomeriggio Cinque. All’inizio sono rimasta spiazzata -fa sapere Myrta, a mezzo stampa-, perché i miei progetti di vita dovevano essere diversi (…) Ho avuto un momento di smarrimento, ma è una sfida interessante e bella che mi mette a confronto con un pubblico molto vasto”.

E, a conclusione dell’intervento, poi, Myrta Merlino svela che dallo studio al Palatino, dove avvierà la sostituzione di Barbara D’Urso al timone di Pomeriggio Cinque dal 4 settembre, si avvarrà della presenza di 3 maxi schermi e porterà con sé in ausilio il pubblico parlante, tra le novità della storica trasmissione di intrattenimento e informazione.

