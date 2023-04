Barbara D’Urso lascia Mediaset per Netflix?/ Reality show per lei in stile Temptation

Barbara D’Urso: voci sull’addio a Mediaset

Protagonista indiscussa da anni del pomeriggio di Canale 5, il futuro di Barbara D’Urso continua ad essere al centro di rumors e indiscrezioni. La conduttrice, considerata la regina del pomeriggio di Mediaset entrando, ogni giorno, nelle case degli italiani con il suo Pomeriggio 5 con cui si occupa dei fatti di cronaca, ma anche di attualità non tralasciando la parte più leggera dedicata al gossip, al termine di ogni stagione televisiva, è al centro di voci secondo cui sarebbe vicinissima a lasciare canale 5. Con Mediaset, la D’Urso ha raggiunto una grande popolarità conducendo programmi di grande successo che le hanno permesso di parlare direttamente al cuore della gente.

La D’Urso, però, pur amando molto Pomeriggio 5, è sempre pronta a lanciarsi in nuove avventure come ha fatto tornando a recitare in teatro quindici anni dopo l’ultima volta. Puntando sulla sua voglia di mettersi in gioco spunta così una clamorosa indiscrezione racconta in esclusiva da Affariitaliani.it secondo cui Netflix avrebbe messo gli occhi proprio su Barbara D’Urso.

Netflix corteggia Barbara D’Urso?

Secondo un’esclusiva di Affaritaliani.it, Netflix starebbe corteggiando in modo serrato Barbara D’Urso per convincerla a lasciare Mediaset offrendole la conduzione di un nuovo reality che dovrebbe avere le stesse caratteristiche di Temptation Island. Il format dovrebbe andare in onda il prossimo anno su Netflix e avrà come protagoniste coppie in crisi che accettano di mettere alla prova il rapporto.

Stando a quello che scrive Affariitaliani.it, Netflix starebbe corteggiando in modo serrato la D’Urso che non è nuova alla conduzione dei reality. Per anni, infatti, ha condotto la versione nip del Grande Fratello e, nella scorsa stagione televisiva, ha anche condotto La pupa e il secchione. La D’Urso, dunque, cederà al corteggiamento di Netflix?

