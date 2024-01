Barbara D’Urso non andrà in Rai: le parole dell’AD non lasciano dubbi/ Nuova ipotesi sul futuro conduttrice

Barbara D’Urso, brutte notizie: l’AD Roberto Sergio smentisce il suo arrivo in Rai

Da quando la scorsa estate Pier Silvio Berlusconi ha annunciato l’addio di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 dopo ben 15 edizioni e di conseguenza l’addio a Mediaset alla chiusura del contratto, c’è stato un gran vociferare sul futuro della conduttrice partenopea. Incessante da mesi è l’ipotesi di un suo passaggio in Rai, prima come concorrente o addirittura giurata di Ballando con le stelle ed adesso come erede di Mara Venier alla conduzione di Domenica In. Ma Barbara D’Urso andrà davvero in Rai? Al momento sembra sempre più certa la seconda ipotesi. Stando soprattutto alle dichiarazioni rilasciate di recente dall’AD Rai Roberto Sergio a La Verità.

Barbara D'Urso contesa da Rai e Discovery/ "Ritorno in TV vicino, ecco dove": l'indiscrezione di Novella 2000

Per l’amministratore delegato Rai Roberto Sergio, infatti, il passaggio di Barbara D’Urso in Rai non è neanche contemplato come ipotesi. Nel dettaglio, infatti, Sergio ha tagliato corto: “Con Barbara D’Urso nessuna trattativa, non la conosco.” Di recente, era stato il settimanale Novella2000 a lanciare l’indiscrezione della contesa di Barbara D’Urso dalla Rai e da Discovery ma l’AD della tv di Stato ha smentito il tutto.

Barbara D'Urso in versione ‘nonna’ in attesa del passaggio in Rai?/ "Il sole nella mia vita"

Barbara D’Urso torna in tv su Discovery, Laura Carafoli: “Sul Nove? Mai dire mai”

Il magazine di Roberto Alessio sul ritorno in tv di Barbara D’Urso dopo la fine del suo contratto con Mediaset aveva azzardato due ipotesi: “Rai e Discovery sono più che interessati ad avere quella che un tempo veniva chiamata Lady Cologno al timone nelle loro reti.” E mentre l’Ad Rai Roberto Sergio ha smentito in maniera categorica l’arrivo dell’ ex conduttrice di Pomeriggio 5 in Rai di tutt’altra opinione è Laura Carafoli di WBD. Dopo la giusta intuizione di aver portato Fabio Fazio ed il suo Che Tempo Che Fa, Discovery punta su Barbara D’Urso. In una recente intervista concessa a Gente, infatti, la Carafoli ha rivelato: “Barbara su Nove? Mai dire mai”

Barbara D’Urso torna in tv?/ L’annuncio ai fan: “Basta cambiare il numero sul telecomando…”

Laura Carafoli, sempre durante la chiacchierata con Gente, ha aperto le porte di Discovery a Barbara D’Urso non per questa stagione, in quanto è ormai complicato, ma sicuramente per il futuro: “Lei è un personaggio larger than life, spiritosa, molto curiosa, una su cui si possono dire tante cose: è una donna che ha fatto la storia della televisione. L’ho sempre seguita. Questa stagione è andata, non abbiamo un’idea, ma mi piacerebbe un domani averci a che fare, è più giovane di chiunque” Insomma, staremo a vedere quale sarà il futuro dell’ex conduttrice di Pomeriggio 5 che nel frattempo sui social accende la curiosità dei suoi follower annunciando nuovi progetti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA