Barbara D’Urso: quanto ha guadagnato per il contratto con Mediaset?/ Spunta il cachet stellare!

Barbara D’Urso e i rapporti di lavoro con Mediaset: spunta l’indiscrezione sul cachet della conduttrice

Barbara D’Urso é la preannunciata uscita di scena dalle reti Mediaset, dal momento che non é riconfermata nei rinnovati palinsesti TV e streaming dell’azienda facente capo all’Ad Piersilvio Berlusconi, che per anni le ha riservato un trattamento speciale. La popolare conduttrice TV campana perde la conduzione di Pomeriggio 5 e al suo posto subentra la new entry in casa Mediaset, Myrta Merlino, volto uscente dalle reti La7. E, intanto, inoltre, il gossip made in Italy fa emergere il cachet stellare che Barbara D’Urso avrebbe percepito per mezzo dei rapporti di collaborazione con Mediaset.

Il retroscena della preannunciata fine della collaborazione di Barbara D’Urso e Mediaset

Questo, in replica ad un indovinello lanciato da Dagospia all’occhio pubblico: “Negli ultimi quattro anni ha ottenuto un cachet complessivo di quindici milioni di euro. Sì, quindici milioni di euro. Di chi si tratta?”. A fornire prontamente la risposta sarebbe il sito di informazione Fanpage, che menziona il nome della conduttrice campana, Barbara D’Urso, la quale non é confermata al timone di Pomeriggio 5 seppur disponendo di un contratto con Mediaset in scadenza a dicembre 2023, in balia dell’incertezza sul suo futuro professionale, dal momento che non sono previsti per lei dei nuovi impegni in agenda, all’orizzonte.

“È stato lo stesso Pier Silvio Berlusconi a chiarire che da parte della conduttrice sarebbe arrivata la richiesta di due prime serate garantite” si legge inoltre sulla testata, “che non rientravano in ciò che Mediaset era in grado di affidarle, soprattutto a quelle stesse cifre”, aggiunge poi la fonte, in risposta all’indovinello la cui soluzione sarebbe per l’appunto Barbara D’Urso.

