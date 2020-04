Barbara D’Urso, Raimondo Vianello le fa le corna/ “Lui era questo, manca a tutti”

Pubblicità

Nel giorno del decimo anniversario della morte di Raimondo Vianello, Barbara D’Urso ricorda l’attore e conduttore con una simpatica foto. Su Instagram, la conduttrice di Pomeriggio 5, ha scelto una foto particolare che, però, esprime quello che era davvero Raimondo Vianello ovvero un uomo ironico, divertente e simpatico, sempre pronto a sdrammatizzare le situazioni. La D’Urso ha così scelto una foto per rendere omaggio al grandissimo Raimondo Vianello, rigorosamente in bianco e nero, in cui lei è giovanissima con una lunga chioma. Alle sue spalle c’è proprio Raimondo che decide di rendere unico quello scatto facendo il segno delle “corna” alle spalle della conduttrice che, in quel momento, non si era fatto accorta di niente.

BARBARA D’URSO RICORDA RAIMONDO VIANELLO

Dopo Antonella Elia, anche Barbara D’Urso ha deciso di ricordare Raimondo Vianello dedicandogli un post sulla sua pagina Instagram. “Ecco, questo era Raimondo Vianello!!! Ovviamente io non sapevo che durante la foto mi stesse facendo le corna. 10 anni che manchi a tutti noi!!“, ha scritto la conduttrice di Pomeriggio 5. Un omaggio, quello della D’Urso che è piaciuto ai followers che, a loro volta, hanno voluto ricordare quello che è stato per anni un protagonista indiscusso della televisione italiana. “Grande Raimondo. Un uomo che conosceva molto bene l’ironia”, “Grande professionista e grande uomo”, “mito delle risate”, “indimenticabile Raimondo“, scrivono gli utenti che si sono uniti al ricordo della D’Urso. A ricordare Raimondo Vianello è stata anche Simona Ventura scattata durante una puntata di Scherzi a parte.







