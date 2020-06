Barbara d’Urso, rivelazione choc sui social/ “Mi è successa una cosa che..”

Il pubblico di Canale5 è in crisi. Barbara d’Urso poco fa ha pubblicato una storia che ha sconvolto tutti coloro che la seguono e che adesso sono alle prese con un mix di preoccupazione e ansia, ma cosa è successo alla conduttrice e cos’è la cosa di cui vuole parlare ma di cui avrebbe fatto a meno? Risolta la questione dei “gossip” sulle sue conduzioni nel prossimo palinsesto televisivo, la regina dei caffeucci è apparsa afflitta ma per qualcosa di personale, un evento che l’ha sconvolta a tal punto da dover raccontare tutto al suo pubblico che, altrimenti, “se ne sarebbe accorto nella diretta di domenica” di Live Non è la d’Urso. Al momento Barbara d’Urso non ha ancora rivelato di cosa si tratta ma nelle storie ha promesso di farlo presto appena “indosserà un bel sorriso e dopo un goccetto di vino” ci racconterà.

BARBARA D’URSO SCONVOLTA SUI SOCIAL METTE IN ANSIA I FAN…

Al momento non si capisce bene cosa abbia sconvolto Barbara d’Urso soprattutto perché sbirciando il profilo social delle sorelle (Eleonora ha pubblicato 3 ore fa) non sembra ci sia niente di rilevante e questo fa pensare che non si tratti di una questione di famiglia ma magari di un’amica, una persona a lei molto vicina. Che sia un lutto? Una brutta malattia? Le ipotesi in questo momento si sprecano ma solo la regina di Canale5 potrà svelare l’arcano indossando il suo sorriso migliore e facendo un video per rivelare la verità al suo pubblico. Lei stessa ha comunque sottolineato: “Ieri sera mi è successa una cosa che avrei preferito non raccontare…perché con voi amo condividere la gioia..”. Da queste parole non possiamo che capire il peggio, speriamo bene.



© RIPRODUZIONE RISERVATA