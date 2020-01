Barbara D’Urso si è fidanzata?/ Anello, cena romantica e canzoni d’amore sui social

Barbara D’Urso si è fidanzata? La conduttrice di Pomeriggio 5 scatena il gossip pubblicando alcune storie su Instagram in cui mostra un’atmosfera decisamente romantica. Tre Instagram Stories bastano per scatenare i rumors sulla vita privata della conduttrice che ha condiviso con i followers la serata speciale che ha trascorso in piacevole compagnia. La telecamera del telefono inquadra le mani della D’Urso e quelle di un uomo misterioso che s’intrecciano. Le mani, poi, si accarezzano mentre nella didascalia si legge “cena romantica“. Come se non bastasse, poi, spunta un anello che l’uomo le fa indossare. A rendere il tutto ancora più suggestivo sono le scelte musicali. Le tre Instagram Stories, infatti, sono accompagnate da musiche decisamente romantuche ovvero Io che non vivo di Pino Donaggio, E’ colpa mia di Maria Nazionale e Someone like you di Adele.

Barbara D’Urso innamorata? Il gossip si scatena

I paparazzi, da anni, sperano di pizzicare Barbara D’Urso in piacevole compagnia. Sono stati tanti i presunti flirt addebbitati alla conduttrice che ha sempre smentito. Nell’ultimo periodo, inoltre, non sono mancati pettegolezzi sulla sua amicizia con Filippo Nardi al punto che qualcuno, nel vedere le storie romantiche di Barbara ha immediatamente pensato che l’uomo misterioso possa essere proprio l’ex gieffino. Dal profilo Instagram di Nardi, però, non spuntano indizi che possano far pensare che sia proprio lui l’accompagnato di Barbara. Chi è, dunque, il fortunato che ha regalato una romantica cena alla conduttrice di canale 5? La caccia è ufficialmente partita. I fans, tuttavia, continuano a puntare tutto su Nardi che, in una recente intervista rilasciata al settimanale Nuovo, ha dichiarato: “Non so dire che tipo di sentimento è nato tra noi, di certo ci vogliamo molto bene. Né io né lei abbiamo urgenza, chi lo sa cosa ci riserva il futuro. Io voglio convivere con la donna che amo. L’ho detto anche a Barbara. E’ sbiancata e mi ha detto: ‘Non ci penso neanche!’. In effetti siamo tutti e due gelosi dei nostri spazi e non vogliamo che nessuno ci tocchi niente in casa. Allora le ho risposto che avremmo potuto prendere due appartamenti nello stesso palazzo”.





