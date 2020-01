Barbara D’Urso e Jonathan Kashanian dispersi nel deserto/ “Ho paura, nessuno viene..”

Disavventura per Barbara D’Urso e Jonathan Kashanian durante le vacanze natalizie. La conduttrice, in attesa di tornare in tv con Pomeriggio 5 e le altre trasmissioni, si è concessa un viaggio di relax a Dubai. Con lei c’è anche Jonathan Kashanian con cui si è concessa un’escursione nel deserto insieme ad un gruppo organizzato. Tutto stava andando per il meglio come testimoniano le foto e i video pubblicati sui social sia da Barbara che da Jonathan. Durante l’escursione, però, qualcosa è andato storto perchè i due, insieme ad altri componenti del gruppo si sono ritrovati di sera dispersi nel deserto e senza alcun mezzo per poter tornare in albergo. Colpa di Jonathan che, come spiega la D’Urso nelle sue storie, ha rotto il cambio della Jeep trasformando quella che era iniziata come una piacevole avventura nel deserto, in un incubo.

BARBARA D’URSO E JONATHAN KASHANIAN IN PANNE NEL DESERTO: “ABBIAMO FATTO DUE KM A PIEDI”

Non dev’essere stata una passeggiata tranquilla quella che Barbara D’Urso e Jonathan Kashanian hanno fatto, di notte, nel deserto. La coppia di amici, infatti, a causa dell’auto in panne ha dovto percorrere ben due chilometri a piedi. “Siamo in mezzo al deserto e nessuno ci viene a salvare per colpa tua Jonathan e di come guidavi…E non ci vengono a prendere…Ho paura…Il cretino è riuscito a rompere la macchina e ora dobbiamo tornare a piedi fino all’hotel”, ha fatto sapere la conduttrice. Ad aiutarli, poi, è stato un tuttofare dell’albergo, Tim, che ha donato le sue scarpe alla D’Urso. “Sto tornando con le scarpe numero 45 di Tim”, ha fatto sapere ancora la D’Urso che ha rinfacciato, con il sorriso, a Jonathan il suo modo di guidare al punto da aver rotto il cambio della Jeep. Tutto, poi, è andato per il meglio.





