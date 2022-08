Barbara D’Urso: “Soleil Sorge mia creatura. Felice del suo percorso”/ Ma è bufera sul web: ecco perchè

Barbara D’Urso parla di Soleil Sorge e scatena il web

Barbara D’Urso torna a parlare di Soleil Sorge che ha voluto come giudice de La pupa e il secchione show 2022 accanto a Federico Fashion Style e Antonella Elia e scatena l’immediata reazione del popolo del web. Tutto sarebbe nato da alcune dichiarazioni che la conduttrice di Pomeriggio 5 avrebbe rilasciato durante l’evento Alessandro Awards 2022 come fa notare la pagina Instagram “The Pipol Gossip”. Nel corso della serata, la D’Urso che a settembre tornerà a condurre Pomeriggio 5, si sarebbe complimentata con Soleil Sorge per il percorso artistico che sta portando avanti e che la porterà, nei prossimi mesi, ad affrontare un’esperienza che la aiuterà a crescere.

Salvo colpi di scena dell’ultima ora, infatti, nonostante manchi ancora l’ufficialità, Soleil dovrebbe essere la conduttrice del GFVip Party insieme a Pierpaolo Pretelli. Un’avventura professionale importante che avrebbe portato la D’Urso a complimentarsi con l’influencer italo-americana. “Felice che una mia ‘creatura’ stia facendo un bel percorso” – avrebbe detto la D’Urso al pubblico presente all’evento. “Sono fiera di te”, avrebbe poi aggiunto parlando con Soleil. Parole che, tuttavia, non sono piaciute al web, ma perché?

Il web contro Barbara D’Urso: ecco il motivo

La frase “una mia creatura” che sarebbe stata pronunciata da Barbara D’Urso ha così scatenato la reazione del web. Il motivo? Soleil Sorge non è nata, come personaggio televisivo, all’interno de La pupa e secchione show 2022. La carriera televisiva di Soleil, infatti, è cominciata come corteggiatrice di Uomini e Donne. Dopo l’esperienza nel dating show di Maria De Filippi, la Sorge ha partecipato a numerosi reality come Pechino Express in coppia con mamma Wendy e l’Isola dei Famosi dove, nel corso dell’edizione 2022 è tornata come ospite di una puntata.

Soleil, inoltre, deve la sua forte popolarità ai sei, lunghi mesi trascorsi nella casa del Grande Fratello Vip 6 dove ha contribuito a creare numerose dinamiche sia per il triangolo con Alex Belli e Delia Duran, sia per le numerose discussioni che ha avuto con gli altri inquilini.











