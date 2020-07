Barbara D’Urso torna a settembre/ Video, nuovo spot Mediaset e conto alla rovescia

Barbara D’Urso, regina incontrastata di Mediaset, sta per tornare. La tv del biscione ha infatti reso pubblico lo spot che anticipa il ritorno di “Pomeriggio Cinque”, “Live – Non è la D’Urso” e “Domenica Live”, per il prossimo mese di settembre. Non sono state ancora fornite delle date, ma un semplice “prossimamente”, anche se non è difficile ipotizzare un ritorno sul piccolo schermo della settimana che inizia con il 21 settembre, oppure, per quella successiva. Simpatico e ironico il nuovo spot, con la Barbara nazionale intenta a fare la valigia con tanto di macchina della verità, e busta d’oro choc, due capisaldi dei programmi “d’ursiani”. In attesa del ritorno al lavoro, la D’Urso si trova al momento in vacanza, godendosi la meritatissima pausa estiva dopo un lungo periodo di impegni televisivi. A testimonianza, una serie di scatti postati su Instagram, a cominciare da un viaggio a Venezia in compagnia del migliore amico Renzo Rosso, numero uno di Diesel.

BARBARA D’URSO TORNA A SETTEMBRE, MA PRIMA LE MERITATE VACANZE

Dopo la Laguna, la regina di Canale 5 ha deciso di dirigersi verso sud, fra spiagge e mare (la meta non è stata però specificata), senza dimenticarsi del buon cibo, come si è potuto evincere da una serie di stories pubblicate sempre su Instagram. Nel contempo la Barbara più amata della tv ha mostrato il suo fisico ancora al top, nonostante gli anni passino anche per lei. A 63 anni, infatti, la conduttrice sembra una ragazzina, e non ha nulla da invidiare alle sue colleghe più giovani. In ogni suo scatto, inoltre, non può mai mancare il sorriso a 32 denti, una sorta di must per la D’Urso. Insomma, non ci resta che iniziare il conto alla rovescia, all’incirca 60 giorni, prima di poterla rivedere sugli schermi al via per una nuova stagione autunnale che si preannuncia entusiasmante dopo i lunghi mesi di lockdown appena passati. Chissà che finalmente non potremo rivedere anche il pubblico negli show che tanto amiamo…





